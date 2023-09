I forni connessi e bionici di Haier

Della serie non sono solo elettrodomestici. I forni della nuova Serie ID Series sono apparecchi, al momento ancora non in commercio, che alla scontato elevato pedigree in fatto di consumi (sono classe energetica A++) aggiungono tanta tecnologia per essere dei veri e propri assistenti in cucina. Grazie a una telecamera interna (Bionic Vision) e all’intelligenza artificiale, il forno riconosce il cibo, rileva la temperatura e definisce i parametri di preparazione dell’alimento in funzione di una determinata ricetta (una trentina quelle al momento gestite, ma il numero è destinato a crescere) e delle abitudini e dei gusti dell’utente.

G.Rus