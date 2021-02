I forni smart conquistano gli italiani con vapore e sottovuoto: ecco i nuovi modelli Per Gfk vendite in crescita del 20% grazie a programmi sempre più automatizzati e nuovi strumenti, app e servizi di Paola Guidi

Electrolux Steam Pro

Per Gfk vendite in crescita del 20% grazie a programmi sempre più automatizzati e nuovi strumenti, app e servizi

5' di lettura

Il forno è sempre più di moda in Italia e lo dimostrano le statistiche: le famiglie italiane chiuse in casa per il lockdown, stanno cambiando abitudini e modalità di cottura. Secondo dati elaborati per Il Sole 24 Ore da Gfk, nel periodo gennaio-novembre 2020 gli acquisti dei forni hanno registrato, rispetto allo stesso periodo del 2019, un aumento in valore del 21,5% e del 19% in unità. Il che significa che i consumatori non solo usano di più il forno, ma anche che hanno scelto apparecchi più performanti e innovativi rispetto al passato. Per quanto riguarda il piani di cottura l'aumento in valore è stato del 4,1 per cento e del 8,7 per cento.

Gli effetti del lockdown sulla dieta

ll forno sta diventando sempre più importante per diversificare la dieta, preparare contemporaneamente più piatti e infine per consentire varianti personali appetitose. Negative invece le vendite dell'incasso presso i mobilieri con percentuali tra -10 e -13 per cento, ma non come si temeva all'inizio dell'anno; a partire da maggio infatti i negozi hanno potuto riaprire e, stando ai primi consuntivi, gli italiani sono tornati a comprare mobili per la cucina con aumenti anche a due cifre.

Il Covid-19 ha, per così dire, fatto bene all'alimentazione delle famiglie, sia in Italia che in tutto il mondo facendo calare ovunque i consumi del junk food.

Ed ecco quali sono i trend delle nuove tecniche e dei nuovi modi di cucinare, tenendo conto che i forni più recenti sono in grado di...”imitare” qualsiasi tipo di cottura tradizionale del classico piano con i fuochi o di quello a induzione. Persino un'operazione difficile come la frittura in modo da soddisfare il palato e la dieta

Innanzitutto il vapore

Una esigenza sempre più importante è quella di poter cucinare spesso senza riempire la cucina e la casa di odori molto difficili da eliminare. Il forno consente di preparare diversi pasti con meno fumi e meno odori. E ancor meglio lo fa il forno a vapore, introdotto anni fa da Electrolux e ora tradotto nella più ampia gamma da incasso oggi disponibile e con prestazioni professionali.I nuovi forni a vapore Electrolux controllano tutte le impostazioni in completa autonomia, sfruttando le tecnologie smart e i comandi intuitivi ma sono anche comandabili a voce.