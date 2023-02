«I fornitori potranno accelerare la transizione ma il gas resta importante»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un nuovo business per le multiutility, per andare incontro alle esigenze di efficientamento energetico che stanno spingendo l’autoconsumo. Visto dall’osservatorio di Confservizi si tratta di una tendenza destinata a consolidarsi come evidenzia il presidente Sandro Baraggioli. «Chi tra le aziende si è mosso prima sul fronte dei servizi – spiega – oggi è pronto a lavorare anche per la progettazione e la realizzazione di impianti per rendere i consumi più efficienti.

Si tratta di un cambio del modello di business o è solo una fase di mercato?

Di fatto si sta creando una frattura tra le imprese che continuano a vendere la commodity energia e mantengono un modello più tradizionale e le società che vendono anche servizi ad ampio raggio, settore destinato ad ampliarsi ulteriormente. In realtà solo certe aziende, quelle che si erano già strutturate sulla vendita di servizi oltre che di materia prima, hanno potuto allargare il proprio business.

Quali competenze devono sviluppare le aziende?

Prima di tutto bisogna essere in grado di avere filiere locali robuste. Realizzare impianti fotovoltaici significa intervenire sulla struttura delle case e gestire forniture e servizi complessi. Questo non significa avere in azienda squadre interne di tecnici per lavori e installazioni, in realtà non ce li ha quasi nessuno, ma piuttosto poter contare su rapporti robusti con i fornitori. Da qui la crescente importanza del rapporto con i territori sui quali le multiutility hanno un impatto economico e sociale, in termini di ricadute su servizi e nuovi mercati, crescente.