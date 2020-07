I fratelli Etro tornano alla moda quotidiana e concreta Negli show virtuali omaggio alle Marche per Santoni, il «fanta» di Fabio Quaranta di Angelo Flaccavento

Dopo due settimane modaiole di video e virtualità assortite, a Milano finalmente arriva lo show in presenza: Etro. Dieci del mattino, presentazione nel chiostro dell’Hotel Four Season: è un dolce risveglio di ritorno a una normalità cui tutti agogniamo ma che continua a sfuggire. Mascherine e distanziamento non fanno che ricordarci i pericoli del momento. Però la sfilata live ha un magnifico senso di presenza. Basta anche solo la musica, suonata dal vivo dalla Ensemble Testori Orchestra, a ricordarlo. Il medley di brani tratti dal repertorio del compianto Ennio Morricone è una trovata facile, ma azzeccata, e toccante. È una espressione vitale di italianità anche la collezione, sviluppata per la prima volta in dialogo e corrispondenza di creativi sensi dai fratelli Kean e Veronica Etro. «È un processo che eravamo in procinto di intraprendere, e che il confino ha accelerato: unificazione – dicono i due, raggianti, alla fine dello show –. I temi sono i medesimi per l’uomo e per la donna, e così l’intenzione di lavorare su capi che accendano il desiderio». La collezione è una summa di nonchalance alla Etro maniera, tra paisley, formalità bohemienne e sentori di dotto multiculturalismo, con l’accento sulla quotidianità dei capi. È un movimento deciso a questo giro: un ritorno di ispirata concretezza, di abiti da mettere, non strumenti di comunicazione.

Dopo cotante emozioni, il resto della seconda giornata torna bruscamente virtuale, con risultati altalenanti. Il video ha un forte potere emotivo e narrativo, ma richiede una regia sicura, o il rischio è il catalogo in movimento. Succede da Les Hommes, in una esplorazione prolissa di linee asciutte e silhouette dinamiche, e da S antoni, dove l’omaggio alle Marche, terra di origine del marchio, è mero espediente scenico, perché non basta certo una collina a picco sull’Adriatico a evocare l’emozione dell’infinito leopardiano, quando poi il focus è sul prodotto. Unisce verve visionaria e pragmatismo, invece, il video Transhumance, diretto da Vipra Sativa per Fabio Quaranta: epopea fantascientifica condensata in cinque minuti appena di viaggio interstellare seguito dal focus sulla collezione.