I fronti aperti

AFFITTI BREVI

Impatto immediato sulle locazioni online

La serrata imposta dal Governo con il Dpcm dell'11 marzo ha bloccato del tutto il settore degli affitti brevi online, già travolto delle disdette. Molti portali hanno restituito agli inquilini le somme già versate. I locatori si trovano ora con le case inutilizzate. Qualcuno sta tentando una difficile conversione all'affitto lungo. Gli altri aspettano: non subiscono morosità, ma hanno solo costi fissi (dalle spese condominiali alle imposte) senza ricavi.

AFFITTI COMMERCIALI

I negozi chiusi sono in sofferenza

I negozi affittati sono oltre 809mila secondo le statistiche del Fisco. La chiusura di questi giorni, per molte attività già provate dal commercio online, mette in forse il pagamento dei canoni. Numerose anche le richieste di rinegoziazione dei canoni. Il decreto “cura Italia” prevede un credito d'imposta pari al 60% del canone di marzo. La misura è stata criticata perché è limitata ai soli negozi e non si traduce in liquidità immediata per gli esercenti.

AFFITTI LUNGHI

Per gli inquilini solo gli aiuti già esistenti

Il decreto “cura Italia” non prevede sostegni specifici per gli inquilini in difficoltà con l'affitto, né per i proprietari alle prese con la morosità. Un aiuto può arrivare da strumenti esistenti come il Fondo morosità incolpevoli (finora usato al 50%) che scatta in caso di licenziamento, riduzione di orario e cassa integrazione ma richiede la convalida dello sfratto per morosità e il Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione.

CANTIERI

Bloccate anche le nuove costruzioni

La difficoltà di rispettare la distanza di un metro, di reperire mascherine e forniture sta fermando l'edilizia residenziale. Chi contava di entrare in una abitazione nei prossimi mesi dovrà quindi aspettare. L'Ance ha chiesto (per ora invano) la proroga di tutti i termini per evitare il rischio di penali per mancato rispetto dei termini contrattuali. Consiglia quindi alle imprese di chiedere un aggiornamento del piano di sicurezza (che nel frattempo blocca i lavori).

AGENZIE IMMOBILIARI

Attività di acquisto e vendita in stand by

Le agenzie immobiliari sono chiuse, come disposto dal Dpcm dell'11 marzo (anche se alcune sperimentano le consulenze online). Le visite fisiche non vengono effettuate e chi aveva in progetto di comprare (o cambiare) casa rinvia la decisione a data da destinarsi. Gli incarichi a vendere restano “sospesi”. Si portano avanti (a rilento) solo accordi già avanzati e non rinviabili. Anche per i rogiti è possibile una proroga.