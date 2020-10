I furti e le rapine crollano con il virus ma più reati sul web

LE VARIAZIONI DEL 2020 Loading...

I reati online

Furti di identità digitale, frodi informatiche, clonazioni di carte di credito e altre forme di reato online si sono tradotte nei primi sei mesi di quest’anno in una media di 52 denunce al giorno per crimini informatici. A cui si aggiungono 589 truffe e frodi informatiche denunciate in media ogni giorno. «Per queste tipologie di reato la denuncia è immediata perché è quasi sempre associata a un potenziale danno economico», spiega Delfini, ricordando che i dati rilevati riflettono la tendenza dei cittadini a denunciare gli illeciti, inclinazione che può variare a seconda del tipo di crimine o territorio.

«C’è poi una parte di attività criminale, che definiamo “numero oscuro”, che non viene segnalata - aggiunge - nonostante gli sforzi messi in campo per farla emergere. Ad esempio abbiamo acceso un faro sui maltrattamenti verso anziani o minori e lavoriamo a diverse campagne di sensibilizzazione sul territorio».

Rispetto alla “normalità” del 2019, inoltre, nel primo semestre c’è stata una forte contrazione dello sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorile (-29,9%), di reati “industriali” come la contraffazione (-43%) e le violazioni alla proprietà intellettuale (-43%). «L’attività investigativa e di controllo su questi fenomeni - dice Delfini - non si è mai fermata, ma forse ad alcune organizzazioni criminali sono venuti a mancare i canali per le vendite al dettaglio, che sono l’ultimo anello della catena per lo smercio di beni contraffatti».

Contrabbando e spaccio

In crescita, invece, il contrabbando (+6,7%) e le associazioni per spaccio di stupefacenti, anche se i due fenomeni insieme “cubano” appena 240 denunce in sei mesi. «Abbiamo assistito - afferma il responsabile del servizio di analisi criminale, che ogni giorno elabora report e monitoraggi per orientare l’attività di controllo e gli organismi competenti - a truffe o vendite fraudolente di mascherine, Dpi, gel igienizzante. Con la pandemia le organizzazioni e le reti criminali si sono riconvertite, ma usano gli stessi mezzi e le stesse basi logistiche di prima per arricchirsi illecitamente, anche contrabbandando merci da altri Paesi o stupefacenti». In crescita anche gli incendi (+2,4%), «a volte spia di altri illeciti, ad esempio legati allo smaltimento illegale dei rifiuti medici e ospedalieri», dice Delfini.

Da valutare con cautela, infine, l’incremento dei fenomeni di usura, passati da 92 a 101 episodi denunciati nei primi sei mesi dell’anno: «I trend - conclude - vanno sempre visti sui grandi numeri, ma l’usura è un reato particolare». Spesso i prestiti a strozzo vengono fatti da persone vicine alla vittima per cui i numeri risentono della difficoltà nel denunciare. «L’emergenza - spiega Delfini - ha fatto esplodere la crisi di liquidità e in alcune aree è riemerso quello che chiamiamo il “welfare criminale di prossimità”, con la criminalità organizzata cerca di arrivare prima dello Stato». E in questo caso l’aumento delle denunce potrebbe non essere del tutto negativo.