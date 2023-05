I G7 organizzati dall'Italia / 22 – 23 giugno 1980 a Venezia

Presidente del Consiglio è Francesco Cossiga. I temi in agenda del primo Vertice italiano del 1980 furono prevalentemente economici: contenimento dell'inflazione, politica monetaria, commercio e questione energetica. Si discusse anche delle relazioni con i Paesi in via di sviluppo, di rifugiati e di sicurezza. Inoltre, la “crisi degli ostaggi” in Iran e il terrorismo internazionale portarono a due distinte dichiarazioni, una sugli ostaggi diplomatici e una sui dirottamenti. Infine, venne approvato un documento contro l'occupazione dell'Afghanistan da parte delle truppe sovietiche.

