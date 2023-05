I G7 organizzati in Italia / 8 – 10 luglio 1994 a Napoli

Il terzo vertice italiano si tenne a Napoli nel 1994 e vide per la prima volta la partecipazione della Federazione Russa, con il Presidente Yeltsin presente in qualità di osservatore. Gli argomenti discussi furono prevalentemente economici, come l'occupazione e la crescita, il commercio e lo sviluppo. Furono inoltre trattati l'ambiente, la sicurezza nucleare, la transizione democratica dei Paesi dell'ex blocco sovietico, la cooperazione contro il crimine transnazionale e il riciclaggio del denaro sporco.

3/7 5/7 Menu