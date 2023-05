I G8 organizzati in Italia / 20 – 22 luglio 2001 a Genova

Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il Vertice di Genova nel 2001 fu il primo presieduto dall'Italia nel formato G8. Il Vertice fu funestato da violenti scontri e incidenti fra manifestanti e forze dell'ordine: nel secondo giorno del Vertice, in una Dichiarazione congiunta gli otto leader espressero rammarico per la morte di un giovane manifestante e una ferma condanna delle violenze avvenute in quei giorni. I temi discussi nella dichiarazione finale compresero la riduzione della povertà e del debito dei Paesi in via di sviluppo, le questioni di sicurezza regionale, le opportunità della tecnologia digitale, l'ambiente, la sicurezza alimentare, l'occupazione, la lotta contro la criminalità transnazionale organizzata e la droga. In occasione del Vertice di Genova il G8 lanciò il Fondo Globale per combattere AIDS, Tubercolosi e Malaria

4/7 6/7 Menu