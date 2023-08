I gadget hi-tech per i runner in vacanza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli appassionati di corsa corrono sempre e ovunque. In viaggio, in vacanza, mare o monti che siano. Lo vedono anche come un modo originale per esplorare città sconosciute, dove si trovano per un periodo.

Serve costanza, per non perdere la condizione fisica guadagnata nelle stagioni precedenti. E poi se passa qualche giorno la corsa comincia comunque a mancare. Correre anche in posti sconosciuti, sì, va bene; ma pochi ormai rinunciano a gadget hi-tech per farlo al meglio. L'orologio smart con gps ormai è necessario, in particolare se corriamo in vacanza, fuori da percorsi già misurati. I cellulari hanno app per la corsa, è vero, ma la maggior parte dei runner regolari (quelli che escono almeno 3-4 volte a settimana) le trovano meno comode e meno usabili rispetto all'orologio gps, dove basta un colpo d'occhio per capire come si sta andando.

Tra le marche più note c'è Garmin, ma di recente sta acquistando popolarità Amazfit, più economica (sotto i 100 euro). Questi orologi supportano misurazioni per diverse attività, danno suggerimenti (non sempre affidabili) per migliorare le prestazioni, stimano valori come la Vo2Max e, tramite app, danno statistiche storiche dettagliate sui nostri allenamenti. Ormai il design degli smartwatch per il fitness è migliorato, inoltre, quindi possiamo portarceli in giro come fossero orologi. I più costosi hanno schermi come quelli dei noti smartwatch Android e Apple, che hanno funzioni smart più complete ma sono meno adatti allo sport.

Un'altra cosa che probabilmente molti runner usano sono le cuffie, per ascoltare musica o podcast. Devono essere adatte al running e impermeabili. Consigliabile inoltre, per la propria sicurezza, usare quelle a trasmissione cranica, per poter sentire le auto.

La prima marca è più nota è Shockz (prima chiamata Aftershockz), con diverse fasce di prezzo (da cui dipende la qualità del suono, perlopiù).