I gadget tech che ridisegnano lo smart working Dall'ufficio pieghevole alla docking station di design, sei soluzioni fluide per l'ufficio domestico che conciliano lavoro, famiglia e tempo libero. di Alexis Paparo

In un inizio d'anno che vede il lavoro da casa ancora protagonista, l'ultima novità a tema arriva dal Messico. Homework Flex è la prima membership al mondo che permette, a fronte di un abbonamento mensile, di ricevere a casa tutto ciò che serve per lavorare al meglio e conciliare vita privata, gestione della casa, del proprio tempo libero e dei figli. Non solo quindi scrivanie, sedie ergonomiche, laptop e cuffiette in ear, ma anche gadget da usare nei momenti di pausa per ricaricarsi e favorire la creatività, baby monitor, attrezzature sportive e, nel caso in cui serva, la prenotazione di meeting rooms per gli incontri che non possono essere gestiti da casa. È troppo presto per dire se la proposta prenderà piede, ma è sintomatica di come questa modalità di lavoro non sia più vissuta come transitoria e sia diventata meritevole di un investimento tanto economico quanto progettuale. Come scrive Paola Pianzola in Questa casa (non) è un ufficio, l'articolo che affronta l'argomento nel numero di gennaio di How to Spend it: «Al netto della deriva di questi mesi, che ha sfumato i confini fra vita privata e lavoro, svuotato gli uffici tradizionali, confinato tutti fra le pareti domestiche e convolto molti in dirette casalinghe su Zoom, Skype, Meet con il corollario della ricerca del fondale migliore, gli scenari che si sono imposti in questo periodo non sono destinati a tramontare». Ecco, allora, che il suo excursus del miglior design atto a ospitare l'attività intellettuale domestica può essere arricchito con una selezione di gadget tecnologici che la ottimizzano e la completano. Sono oggetti piccoli, portatili e camaleontici, uniti dal fil rouge del doppio uso lavorativo e domestico. Una soluzione che non li rende esteticamente e mentalmente ingombranti all'interno della casa, anche nel momento in cui si decide di concludere la giornata lavorativa.

Smart Monitor di Samsung il primo a combinare le funzioni di una smart tv e di un monitor pc.

Smart Monitor di Samsung

È il primo a combinare le funzioni di una smart tv e di un monitor pc, in tre modelli con risoluzione Full HD, da 27 e 32 pollici, e con risoluzione UHD da 32 pollici. Per l'home office e la didattica, il display gestisce le applicazioni Microsoft Office 365 senza connessione al pc grazie al Wi-Fi integrato, consentendo di visualizzare, modificare e salvare i documenti nel cloud direttamente dal monitor. Si può accedere ai file in modalità wireless e in remoto e visualizzare i contenuti da un portatile sia che si trova dall'altra parte della casa o in ufficio. Grazie alla porta USB Type-C dati, display e alimentazione – fino a 65W – sono a disposizione con una sola connessione, mentre le porte USB multiple e il Bluetooth 4.2 offrono ulteriore versatilità. Interessante la funzione Adaptive Picture, che ottimizza la qualità dell'immagine regolando automaticamente la luminosità e la qualità del colore in base alle caratteristiche della stanza. Terminato il lavoro, il display può funzionare come un hub di intrattenimento, trasmettendo in streaming grazie a Samsung Smart Hub anche senza connessione a pc o smartphone. Il telecomando in dotazione include i tasti di scelta rapida per lo streaming, ma è presente anche il controllo vocale grazie all'integrazione di Bixby 2.0.

Il doppio monitor di SideTrak.

Swivel Portable Monitor di SideTrak

Il doppio monitor è una delle comodità a cui ha probabilmente dovuto rinunciare chi si è rapidamente convertito allo smart working. E se, nei primi mesi dello scorso anno, alcuni acquisti come una scrivania o una buona sedia ergonomica sono stati imprescindibili, ad altri come questo si è cercato di rinunciare, soprattutto per l'ingombro. La proposta di SideTrak va a risolvere il problema perché si tratta di un monitor di 12.5 pollici leggero (pesa circa mezzo chilo) portatile, orientabile e collegabile al proprio pc o laptop attraverso un patch magnetico che lo rende stabile anche in movimento. Facile da riporre a fine giornata al pari di un quaderno appunti.