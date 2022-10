I gastronomadi a caccia di novità hanno una nuova destinazione: Cefalù

Ascolta la versione audio dell'articolo

Griglie, braci, ceneri e forno a legna. Cucina a vista e senza rete (se piove si chiude) di fronte a un mare che si imporpora e s'incendia al calar del sole. Dietro il bancone che diventa chef table uno dei cuochi più amati della recente avanguardia. Taciturno, carismatico e bellissimo, diciamolo pure. Non molti chilometri più in là, in un contesto decisamente più tradizionale - all'interno di un resort cinque stelle - un trentenne di talento che ha deciso di celebrare senza scorciatoie la poderosa biodiversità siciliana con una cucina in cui l'ingrediente è davvero protagonista. Siamo a Cefalù e questa è la storia del prossimo place to be per tutti i gastronomadi a caccia di novità.

Un piccolo passo indietro. All'inizio furono le collanine colorate utilizzate come portafoglio a farne una meta di estati radiose e spensierate. Libertà, G.O. (gentil organisateur) ammiccanti e una popolazione locale - tra incredula e sconcertata - che scopriva all'improvviso di poter vivere e prosperare grazie al turismo. Ne sono passate di estati roventi da quando Cefalù, grazie al Club Med, ha scoperto la sua vocazione all'accoglienza. Negli anni le cose sono cambiate, ai vacanzieri sole-mare-discoteca si sono aggiunti altri tipi di turisti, richiamati dalla rocca imponente o dalla cattedrale voluta dai normanni ed eretta grazie alle capacità architettoniche degli arabi e al senso estetico dei mosaicisti bizantini.

Oggi la piccola città costiera, a metà strada tra Palermo e Milazzo, sta entrando nella sua terza vita: quella di destinazione gastronomica. Forse a qualcuno parrà azzardato, ma chi sa leggere le dinamiche dei foodlovers internazionali converrà che qui si sono create tutte le condizioni per un salto di qualità molto intrigante.

Sulla spiaggia di Torre Conca a Finale di Pollina due manager della ristorazione isolana, Franco Virga e Stefania Milano, sono riusciti a portare uno dei protagonisti della cosiddetta “cucina primordiale”, il fiammingo Kobe Desramault. Kobe aveva affascinato tutti con il suo locale In De Wulf, letteralmente “dentro al bosco”: un casolare nella foresta a ridosso del confine francese dove cucinava in totale sintonia con il territorio. Luogo fiabesco da cui si è staccato nel 2016, affliggendo i tanti cultori dei deschi wild, sostenibili e sperimentali, per aprire a Gand Chambre Separée, dove inizia a giocare con i fuochi. Nel 2020 la chiusura. E la voglia di guardare a Sud. È grazie al più amato dei giovani cuochi italiani, Diego Rossi della trattoria Trippa a Milano, se Desramault è approdato a Finale di Pollina. Rossi lo ha messo in contatto con Virga&Milano, noti per aver sollevato le sorti della proposta gastronomica palermitana con una serie di locali che in un caso - Gagini - hanno ottenuto il riconoscimento della Michelin.

Per farla breve, Kobe parla al telefono con i due imprenditori, dopo due giorni vola a Palermo, viene portato a Torre Conca dove era stato acquistato un rudere utilizzato come deposito ferroviario, fa un bel bagno in mare, decide di trasferirsi con la famiglia e dà il via a Stazione Vucciria. Un ristorante all'aperto con una cinquantina di coperti, una vista mozzafiato e un bancone a cui si siedono ogni sera 8-10 fortunati di fronte a lui che sfiletta, cuoce, impiatta e serve, illustrando il piatto in un italiano già più che accettabile. Due menu degustazione, vini perlopiù naturali e tutti molto buoni, crudi di pesce, verdure, ma anche ravioli e un agnello da urlo. Nella memoria, per quanto mi riguarda, oltre all'agnello il Tonno e gelsomino, la Triglia al pomodoro (concentrato di pomodoro essiccato al sole per un paio di giorni, poi fermentato e terminato con un succo di teste di triglia), Cracker di orecchio di maiale su un'insalata di agrumi, tra cui un caviar lemon, Animella con salsa di mandorle.