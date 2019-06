I gemelli diversi giocano la sfida della leadership

Questione di governance, dunque. Ma alla crescita di Coop e Conad hanno contribuito anche altri fattori specifici del territorio in cui hanno avuto origine, la prima nel 1955 e la seconda nel 1962. A cominciare dalla presenza in Emilia-Romagna di una delle filiere agroalimentari più importanti d’Italia, spiega Fabio Ancarani, associate dean della Bologna Business School: «L’agribusiness è molto sviluppato nella regione e la vicinanza di queste insegne distributive al territorio e alle realtà produttive fa sì che abbiano accesso facilmente a fornitori di eccellenza, spesso piccoli, che sviluppano con loro una private label di qualità». Non a caso, osserva il professore, Coop e Conad hanno sempre fatto della marca privata «un driver fondamentale di successo». Driver tanto più importante oggi che la private label è una delle poche voci in crescita nel settore del largo consumo confezionato, nonostante la stagnazione delle vendite.

Identità e distinzione

Legato a questo c’è un altro fattore: la coerenza identitaria e distintiva dell’offerta, spesso basata su valori come sostenibilità, eticità, responsabilità sociale, nei confronti dei clienti, dei fornitori e dei soci. Una connotazione forte che, suggerisce Ancarani, oggi è fondamentale per restare competitivi su un mercato che vede l’emergere di nuovi concorrenti, dall’ecommerce ai discount.

In questo ha aiutato l’adozione di una insegna comune, identitaria, a differenza di altre esperienze di aggregazioni imprenditoriali italiane, fa notare Luca Pellegrini, docente di marketing allo Iulm di Milano. «Questa scelta è stata strategica a livello di comunicazione e rafforzamento del brand, soprattutto per la marca commerciale», spiega. Dall’altra parte ha premiato il mantenimento di un forte legame con il territorio perché, osserva il professore, «assistiamo a un forte ritorno alla prossimità e ai valori locali che sta premiando le politiche di queste due imprese».

Conferma Francesco Avanzini, direttore generale Conad: «Oggi la nostra rete di soci è diffusa in tutto il Paese, ma lo schema di fondo resta quello originario – spiega –: un radicamento nel territorio che fa leva sulla relazione rivenditore-cliente, nuclei associativi di commercianti che si aggregano per ottenere condizioni migliori di acquisto e distribuzione, e una struttura centrale forte che dà identità al brand, con la capacità di differenziarlo a livello locale». «La cooperazione di consumatori nasce in Emilia e trova qui un ambito sociale perfetto per consolidarsi e da lì svilupparsi – spiega Luca Bernareggi, presidente Ancc-Coop –. Il senso dello stare insieme, dell’unirsi per affrontare prima emergenze e dopo la spinta verso obiettivi di crescita dell’impresa, mantenendo però fede alle caratteristiche originali, sono componenti innate nel Dna emiliano». Benché grandi e inserite in ambiti territoriali diversi, aggiunge Bernareggi, «tutte le cooperative di consumatori mantengono quell’identica matrice e ciò spiega come migliaia di persone partecipino ancora al movimento».