I genitori hanno diritto alla copia dell’abilitazione degli insegnanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nella vicenda trattata dal Tar Toscana (sentenza 166 del 16 febbraio) i genitori di un alunno della scuola primaria si soro rivolti al giudice amministrativo impugnando il diniego opposto dal dirigente scolastico della scuola che con apposita nota aveva rigettato l'istanza di accesso formulata dai ricorrenti per ottenere copia dei titoli abilitativi dall'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria delle docenti che si erano avvicendate nell'insegnamento della lingua inglese nella classe frequentata dalla loro bambina. In particolare secondo il dirigente scolastico la motivazione addotta dai genitori della piccola non rappresentava la corretta esplicazione di un interesse diretto concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali avevano richiesto l'accesso. In buona sostanza la richiesta di visionare ed estrarre copia della citata documentazione si traduceva in una forma – illegittima - di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione scolastica.

La pronuncia

Tuttavia è stato di contrario avviso il giudice amministrativo fiorentino che pronunciandosi sul ricorso non solo lo ha accolto ordinando la ostensione dei documenti richiesti dai genitori; ma ha anche condannato l'amministrazione scolastica alla refusione delle spese di lite per un importo di 2mila euro. Infatti secondo il Tar i ricorrenti sono titolari di un valido interesse alla conoscenza dei documenti richiesti poiché in qualità di genitori di una alunna frequentante l'Istituto scolastico sono titolari di una situazione giuridica qualificata rispetto a tutte le circostanze rilevanti ai fini della corretta istruzione della propria figlia; che gli stessi sono tenuti a garantire in forza della potestà genitoriale la quale costituisce esattamente situazione giuridicamente rilevante e composta da poteri e doveri. Ed essendo questi ultimi connaturali ai genitori neppure è necessaria l'esplicitazione di ulteriori elementi attraverso la motivazione.

Loading...

Scuola, tutti gli approfondimenti La newsletter di Scuola+ Professionisti, dirigenti, docenti e non docenti, amministratori pubblici, operatori ma anche studenti e le loro famiglie possono informarsi attraverso Scuola+, la newsletter settimanale de Il Sole 24 Ore che mette al centro del sistema d'istruzione i suoi reali fruitori. La ricevi, ogni lunedì nel tuo inbox. Ecco come abbonarsi Le guide e i data base Come scegliere l’Università e i master? Ecco le guide a disposizione degli abbonati a Scuola+ o a 24+. Qui la guida all’università con le lauree del futuro e il database con tutti i corsi di laura Lo speciale ITS Il viaggio del Sole 24 Ore negli Its per scoprire come intrecciare al meglio la formazione con le opportunità di lavoro nei distretti produttivi delle eccellenze del made in Italy. Tutti i servizi