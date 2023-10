I genovesi si mobilitano per dire sì al nucleare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un gazebo per dire sì al nucleare di ultima generazione e fugare le paure poco razionali sull’argomento. Domani Genova sarà teatro di Stand-up for nuclear Italia. Si tratta della quinta edizione della manifestazione, che è iniziata, a livello nazionale (e internazionale), il 9 settembre scorso e, sino alla fine di ottobre, toccherà le piazze di 21 città italiane, grazie al supporto di centinaia di volontari del Comitato nucleare e ragione.

La manifestazione si prefigge di promuovere presso l’opinione pubblica i benefici delle tecnologie nucleari in tutti i loro impieghi civili, in ambito energetico, medico-diagnostico, alimentare, industriale e nella ricerca scientifica. L’Italia, sottolineano gli organizzatori, «paga tuttora i costi del prematuro abbandono del nucleare avvenuto nel 1987, sia in termini di ritorno d’investimento non goduto, che in termini di perdita di competenze occupazionali e competitività, e non ultimo in termini di mancata riduzione di emissioni. Tuttavia, rispetto a obiettivi di medio-lungo termine finalizzati alla decarbonizzazione completa del settore energetico, il Paese ha il tempo e le risorse per riconsiderare il ricorso al nucleare nella propria strategia energetica». Andrea De Felici, coordinatore dell’evento a Genova, spiega che il gazebo sarà aperto dalle 9 alle 18, all’imbocco di via San Vincenzo, da via XX Settembre.