I germogli della ripresa messi in pericolo dalla guerra russo-ucraina

A dicembre, nel precedente articolo di commento alla rilevazione dell’Ambrosetti club economic indicator si parlava di recrudescenze e sviluppi della pandemia, inflazione e ripresa economica. Si commentava anche, con entusiasmo, che l’ottimismo manifestato dalla business community era in netta risalita e che le prospettive per il 2022 sarebbero state estremamente positive. L’indicatore è volto a misurare il sentiment delle imprese italiane costruito a partire da una survey somministrata, su base trimestrale, agli oltre 400 membri della business community di Ambrosetti.

Poi, il 24 febbraio 2022 il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di invadere l’Ucraina e il contesto è mutato, invertendo il trend positivo. Questo ha messo a nudo l’incapacità pluriennale della nostra classe dirigente politica di gestire in largo anticipo il grave problema della dipendenza energetica russa. La Cecenia, la Siria, la Crimea, le molteplici ingerenze internazionali sono state ignorate perché era molto più facile continuare a comprare il gas dalla Russia che agire per tempo per diversificare i rischi di approvvigionamento da un unico fornitore. Quello che ogni imprenditore avrebbe fatto per la sua strategia di filiera di fornitura.

Il 41% della nostra elettricità è prodotto dal gas e siamo il Paese europeo che più utilizza questa risorsa nel proprio mix produttivo, con quasi la metà dei consumi di provenienza russa. Grazie anche alle esportazioni di petrolio, Mosca riceve un assegno giornaliero di un miliardo di euro dall’Europa.

TORNA IL PESSIMISMO DOPO LA FIAMMATA DEL DOPO-PANDEMIA Valutazione della situazione attuale e previsioni sulla situazione a 6 mesi

Ora ne stiamo pagando le conseguenze. Oltre agli impatti negativi sull’approvvigionamento energetico, ci sono anche quelli enormi sulle filiere manifatturiere del Paese. Tra i settori più colpiti, come analizzato dai consulenti di The European House – Ambrosetti ci sono: automotive (il 40% del palladio, componente fondamentale dei convertitori catalitici, e il 50% del neon, materia prima indispensabile per i microprocessori, arrivavano da Russia e Ucraina), piastrelle (l’argilla bianca proveniva interamente dall’Ucraina), zootecnia (il 13% dei fertilizzanti importanti proveniva da Russia, Ucraina e Bielorussia), agricoltura (in Italia si registra un gap del 40% del fabbisogno complessivo di concimi) e varie produzioni alimentari (da Russia e Ucraina proveniva il 30% del grano esportato a livello globale, il 20% del mais e quasi l’80% dell’olio di girasole).

Le stime di crescita del Pil pubblicate a gennaio sono già state tutte riviste al ribasso. Dalle prime nostre analisi la contrazione sarà ben superiore al punto percentuale, anche se a conflitto ancora in corso è difficile fare previsioni. Non stupisce quindi che la rilevazione dell’Ambrosetti club economic indicator, che misura la temperatura attuale della business community abbia subìto una brusca riduzione rispetto al trimestre precedente, passando da 58,6 a 29,2 (su una scala -100/100, dove -100 è il valore che indica massimo pessimismo e 100 il valore associato al massimo ottimismo). Rimaniamo in territorio positivo, ma siamo a meno della metà dei livelli raggiunti nel terzo quadrimestre 2021.