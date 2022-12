I geroglifici: 200 anni fa Jean-Francois Champollion riuscì a decifrarli

L'Italia ha giocato un ruolo cruciale nella scoperta dell'antico Egitto e Roma è stato il posto dove sono iniziati gli studi, prima che gli archeologi potessero viaggiare. La mostra racconta il fascino esercitato dai geroglifici e dal mondo egizio in generale durante il Rinascimento, quando gli studiosi andavano a caccia di reperti, convinti che avessero poteri magici e occulti. La domanda era tale che cominciarono a circolare finti geroglifici, creati da abili esperti per sfruttare l'entusiasmo dei ricchi collezionisti.Una di queste copie è in mostra, ma gli altri 240 reperti nelle vaste sale del museo sono assolutamente autentici e preziosissimi.

Come la “vasca incantata” di pietra nera, un sarcofago decorato con “la scrittura degli uccelli” che si diceva potesse curare le pene d'amore, o le fasce della mummia di Aberuait, in prestito dal Louvre e mai viste prima in Gran Bretagna, o alcuni dei reperti che Champollion riportò in Francia dal suo primo viaggio in Egitto assieme all'egittologo italiano Ippolito Rosellini. Tra queste anche un calendario di papiro che rivela che gli antichi egizi dividevano l'anno in 12 mesi di 30 giorni, e i giorni in 24 ore, usando orologi ad acqua e calcolando quali fossero i giorni propizi e quelli infausti. O un “libro dei sogni” che è il primo trattato sull'interpretazione dei sogni.Champollion non decifrò solo una grafia e una delle lingue scritte più antiche della storia, ma aprì anche la porta alla comprensione del mondo egizio, uno studio e una scoperta che continuano tuttora.

Hieroglyphs: unlocking ancient Egypt. Fino al 19 febbraio 2023. British Museum, Londra. www.britishmuseum.org