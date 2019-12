I gestori di criptovalute non sfuggono più ai vincoli - Gli operat ori devono tenere traccia dei dati Esteso l’ambito di applicazione della direttiva destinata agli operatori di portafogli digitali di Valerio Vallefuoco

(IMAGOECONOMICA)

3' di lettura

Nell’Unione europea e di conseguenza in Italia è divenuta sempre più attuale e meritevole di regolamentazione la tematica delle valute virtuali in materia di antiriciclaggio. Con l’emanazione della direttiva Ue 2018/843 (la quinta direttiva antiriciclaggio) il Consiglio e il Parlamento europeo hanno previsto una serie di disposizioni con la specifica finalità di andare a rafforzare e implementare le disposizioni della quarta direttiva.

Proli ferazione di zone grigie

L’introduzione di nuove tecnologie finanziarie, come nuove forme di pagamento che non erano oggetto di regolamentazione o addirittura soggette a deroghe vistose, andavano a minare la trasparenza delle operazioni finanziarie delle società e degli altri soggetti giuridici, così da consentire la proliferazione di zone grigie in cui soggetti criminali hanno spazio di manovra per poter perpetrare azioni terroristiche. Particolare rilevo normativo quindi rivestono le disposizioni che aggiungono due importanti previsioni indicando come soggetti obbligati i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso.

Truffe delle criptovalute: ecco tutti i trucchi raccontati da un infiltrato

Più soggetti obbligati

Si indicano altresì come soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio Ue i prestatori di portafoglio digitale. La previsione ha come proposito ultimo quello di allargare la sfera di soggetti obbligati all’osservazione di norme in materia di antiriciclaggio e in questo modo prevenire e limitare possibili attività illecite. Altra importante modifica della V direttiva (si vedano articolo 1, paragrafo 2, punti 18 e 19) riguarda la definizione rispettivamente di «valute virtuali» e «prestatore di servizi di portafoglio digitale».

Valuta virtuale

Viene definita come «una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

Prestatore di servizi di portafoglio digitale

Viene definito come «un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».