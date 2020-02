I gestori hanno chiuso il 4° trimestre con un saldo positivo di 17,7 miliardi

In questo segmento da segnalare il deciso ritorno di interesse nella parte conclusiva dell’anno verso i fondi azionari che hanno archiviato il trimestre con una raccolta di 3,2 miliardi, contro i 127 milioni dei tre mesi precedenti. Nonostante il dato postivo, però, il risultato su base annua resta in territorio negativo (-2,4 miliardi). Gli obbligazionari hanno incassato 5,2 miliardi (13,6 annui), i bilanciati 2 (4,8 nei 12 mesi) , mentre i flessibili e i monetari hanno chiuso con i conti in rosso rispettivamente per 1,6 e 3,4 miliardi (-11,2 e + 1 su base annuale).

I gruppi

Nel quarto trimestre i gruppi che hanno incassato di più in assoluto sono stati Intesa Sanpaolo(10,3 miliardi) , Poste Italiane(3,9 miliardi) e Amundi (2,4 miliardi), mentre è stato pesante il bilancio per Anima Holding (-2,4 miliardi, per Generali(-1,6 miliardi a causa dei «flussi sui fondi monetari - si legge in una nota della società -, sia all’interno dei mandati assicurativi in gestione, sia per operazioni infragruppo) e per Kairos Partners (-1,6 miliardi).

I Pir