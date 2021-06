I giganti dell’economia e i pericoli per la democrazia

4' di lettura

Da tre decenni viviamo immersi dentro a un enorme esperimento globale. Cosa accade quando le nazioni del mondo indeboliscono i controlli sulla dimensione e il potere dei giganti industriali? Cosa succede quando i paesi, nel nome del globalismo, sovvenzionano generosamente le proprie aziende più ricche e potenti? Le risposte, credo, sono evidenti. Se guardiamo ai mercati globali assistiamo al dominio di monopoli e oligopoli ristretti, risultato di decenni di concentrazioni in settori quali l'agricoltura, la finanza e la farmaceutica.

Osserviamo le grandi piattaforme tecnologiche, come Google e Facebook, che hanno acquisito un enorme potere sulle nostre vite e che insieme sanno più cose su di noi di chiunque altro. Contempliamo l'incredibile concentrazione della ricchezza globale, il baratro che si è spalancato tra il ricco e il povero, lampante in quella classe internazionale di miliardari che abita un proprio spazio sovrano indipendente. Se torniamo agli anni '90 del Novecento, la promessa della globalizzazione affermava che l'eliminazione delle barriere commerciali e l'ascesa delle catene di subfornitura globali avrebbero generato una diffusa distribuzione della ricchezza a tutti.

C'era senza dubbio un dibattito su chi avrebbe beneficiato maggiormente da tale competizione, e si manifestavano preoccupazioni per la perdita di posti di lavoro e per gli impatti ambientali. A uno sguardo retrospettivo, però, i difensori della globalizzazione – e anche alcuni dei suoi critici – stavano tralasciando qualcosa di più fondamentale riguardo al modo in cui funziona il capitalismo.Non si rendevano conto che la globalizzazione avrebbe potuto alimentare una nuova classe di monopoli capaci di drenare ricchezza da chiunque: lavoratori, distributori e produttori. Essi dimenticavano anche che, in nome del progresso, alcune nazioni avrebbero ricercato esattamente quel risultato.

La conseguenza è che un'enorme concentrazione di ricchezza e potere privati ha trasformato e radicalizzato la politica in tutto il mondo, in cui una classe media in declino e sfiduciata, sentitasi abbandonata, ha cominciato ad appoggiare posizioni sempre più radicali. In molti paesi – Brasile, Regno Unito, Ungheria, Stati Uniti e altri – sono emersi movimenti nazionalisti che, nelle loro forme più estreme, assomigliano ai più pericolosi movimenti degli anni '30. Essi attribuiscono le colpe del declino della classe media a quei medesimi capri espiatori – lavoratori immigrati, stranieri, omosessuali, élite cospirative –, mentre reclamano un allargamento del potere statale in una maniera che non possiamo che considerare terrificante. Quello a cui ci troviamo di fronte è una «maledizione della grandezza» di livello globale che rappresenta una minaccia profonda e pericolosa tanto alla prosperità economica della popolazione più ampia quanto alla democrazia liberale stessa. Questo perché abbiamo incautamente rinunciato all'ideale della democrazia economica, dimenticandoci al contempo che la dittatura economica tende a generare dittatura politica.

La precondizione operativa per la democrazia è rendere il popolo di una nazione sovrano relativamente a ciò che lo riguarda. Sappiamo, tuttavia, che in molti paesi le cose non stanno affatto così. Le dinamiche che stiamo osservando dovrebbero risultare familiari a chiunque abbia studiato un po' di storia del Novecento. Se c'è una sola cosa che dovremmo aver imparato dal secolo scorso è questa: la strada per il fascismo e la dittatura è lastricata dei fallimenti della politica economica nel soddisfare le esigenze della stragrande maggioranza della popolazione.