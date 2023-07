I gioielli del Made in Italy vengono comprati dai colossi stranieri: è colpa dei professori!

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il grido di allarme per le aziende del made in Italy acquisite da stranieri è ormai così ricorrente da essere diventato una cantilena. familyandtrendscrede che quando esiste un miglior proprietario, è bene per l’azienda che arrivi un nuovo azionista con più capacità di far crescere e di investire.

C’è però da osservare che nel settore della moda il miglior proprietario è sempre uno straniero: la cosa ha meritato qualche approfondimento ed il risultato è che i colpevoli sono i professori italiani (anche di chi scrive, sia bene chiaro) che non hanno spiegato due teorie manageriali che avrebbero permesso alla nostra industria del Made in Italy di essere ancora la prima al mondo.

Il Made in Italy nasce quando, alla fine del 1944, viene aperto su richiesta degli alleati a Firenze il primo Allied Forces Gift Shop. Il negozio è aperto da Giovanni Battista Giorgini, un imprenditore che sin dal 1924 aveva un ufficio a New York e vendeva ai department store americani l’artigianato fiorentino. L’iniziativa ebbe un tale successo che gli alleati gli chiesero di aprirne anche a Milano e Trieste. La guerra è finita, i soldati sono i clienti più ricchi in un mercato dove per il resto della popolazione i problemi sono ben altri, e sono clienti euforici per non dover più rischiare la vita e che, per anticipare la gioia del loro ritorno a casa, mandano qualche regalo o comprano qualcosa di bello con cui presentarsi.

La teoria del diamante di Porter (un’altra che non spieghiamo abbastanza) afferma che per creare un settore industriale di successo è necessaria una domanda locale sofisticata che costringa i produttori a cimentarsi con richieste difficili. Negli Allied Forces Gift Shops per la prima volta il Made In Italy si è trovato un enorme quantità di domanda ricchissima e sofisticata e per soddisfarla ha dovuto sofisticare la sua tradizionale capacità artigianale (i fattori di input nella teoria di Porter). Giorgini aveva così chiara la teoria di Porter (prima che il suo autore proprio studiando i distretti industriali italiani la concepisse) che continuò a cercare domanda sofisticata con cui far crescere il Made In Italy: quando i soldati se ne furono andati, il 12 febbraio 1951 organizzò la “First Italian High Fashion Show” cui parteciparono sei dei più grandi compratori dei grandi Department Store americani. Dall’anno dopo l’evento si spostò alla sala Bianca di Palazzo Pitti: il resto è noto.

Da quel momento il Made In Italy fu uno degli attori che fece per una nicchia di clienti ricchi il lavoro di offrire abiti, scarpe ed accessori per farli sentire eleganti e alla moda. Il lavoro era “semplice”: la domanda era sofisticata, si trattava di una nicchia che conosceva bene le caratteristiche dei prodotti che acquistava, e“modulare” nel senso che il cliente acquistava il capo e poi integrava da sé il prodotto con altri per ottenere il suo proprio gusto nel vestirsi e mostrarsi.