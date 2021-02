I gioielli-scultura di Chiara Voliani, pezzi unici che donano energia Anelli con pietre preziose, catene lineari e bracciali che sembrano sculture di ghiaccio. “Materici”, ma leggeri, da sembrare trovati nella natura di Paola Dezza

Dopo una vita spesa come responsabile di negozi di abbigliamento di alto livello a Pisa, Chiara Voliani decide di cambiare vita e dedicarsi ai gioielli. A portarla su una nuova strada è un incontro stimolante con un’artista, che la introduce la mondo dei gioielli come forme d’arte, pezzi unici realizzati a mano con una tecnica innovativa.

Chiara vola così a New York dove rimane alcuni anni, dove inizia a collaborare con alcuni musei, per poi tornare in Italia e dare vita al suo brand.

I gioielli-scultura vengono realizzati partendo da un particolare tipo di resina modellata a mano, resina che viene poi ricoperta a Prato con argento puro, a volte con oro rosa o color rutenio, oro giallo, anche satinato o pallido. «I miei gioielli sono un accessorio che trasmette energia - racconta Chiara -, completano naturalmente lo stile di una persona».

I prodotti di punta sono le catene, dalle forme lineari e pulite. «Adoro anche realizzare anelli, scegliere le pietre da incastonare e conoscerne le diverse proprietà - racconta ancora l’artista -. Quando c’è la luna piena le espongo a caricarsi di energia».

I gioielli non hanno misure standard, ognuno deve trovare il proprio quando Chiara realizza le proprie esposizioni in giro per l’Italia.

«Mi muovo volentieri per fare esposizione e vendita - dice -. Porto con me l’allestimento e la voglia di spiegare la filosofia che sta alla base delle mie creazioni. Ho ricevuto anche vari premi perché mi sono inventata un modo di lavorare e di realizzare pezzi unici fatti a mano».