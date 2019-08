I giornalisti del Sole 24 Ore e Radio 24: solidarietà ai colleghi di Repubblica

I Cdr del Sole24ore e di Radio 24 esprimono solidarietà ai colleghi Carmelo Lopapa e Valerio Lo Muzio, intimidito solo per aver svolto il suo lavoro di videomaker e bersaglio di gravi allusioni da parte del ministro dell’Interno. Come ricordano al ministro i colleghi della Repubblica, “informare i cittadini è un diritto tutelato dalla Costituzione, al quale corrisponde il dovere della stampa di documentare i comportamenti di ogni singolo rappresentante delle istituzioni, governo compreso. Tentare di impedirlo, come Salvini ha fatto, denota purtroppo la postura tipica di chi – in ragione del suo incarico - si considera al di sopra della legge. Una deriva liberticida alla quale non intendiamo rassegnarci”. E noi come loro, cari lettori, non ci rassegneremo.

Il Cdr del Sole 24 Ore

Il Cdr di Radio 24