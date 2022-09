I giovani e il privilegio di guidare l’azienda di famiglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

familyandtrends ha sempre sostenuto che il vero punto di osservazione per il capitalismo familiare sono le famiglie imprenditoriali: le aziende familiari sono aziende come le altre se non fosse per il fatto che sono possedute da un’organizzazione fatta di soci consanguinei. Da questo discende il primo dovere per le famiglie imprenditoriali: assicurarsi che ogni generazione esprima almeno un imprenditore che si prenda cura dell’attività di famiglia.

Certo, la famiglia imprenditoriale deve anche far sì che i soci siano responsabili e coscienti del loro ruolo, che la governance sia chiara, funzionale e permetta a tutti di essere rappresentati, che i conflitti siano gestiti per tempo, che l’informazione sia fornita in modo copioso e costante, etc; ma tutto questo sarebbe inutile senza l’attività economica, e questa non dura neanche tre generazioni se non ci sono alcuni familiari che svolgono il ruolo di imprenditore. Negli ultimi anni familyandtrends ha sentito la crescente difficoltà da parte delle famiglie imprenditoriali di assicurarsi il coinvolgimento dei giovani, difficoltà che è stata “certificata” da una recente ricerca che stima in 1 su 10 gli studenti che hanno interesse a entrare nell’azienda di famiglia.

Ha ragione Tommaso Minola, professore che ha partecipato alla ricerca, ad affermare: “questo dato suggerisce che la nuova generazione è conscia dell’importanza di conoscere altre realtà aziendali per entrare con maggiore consapevolezza, competenza e maturità nell’azienda di famiglia” ma il dato conferma l’aneddotica sulla crescente complessità di attrarre i giovani.

Le famiglie imprenditoriali che rispondono a questa complessità rendendo più semplice e più accattivante l’ingresso in azienda non potrebbero commettere un errore più grande. Per lo stesso motivo per cui non ci sono alpini dove non ci sono montagne da scalare, non ci sono imprenditori dove non c’è volontà, ferrea e rigorosa, di uscire dalla propria “comfort zone” e di anteporre a sé stessi l’impresa, prima, e la famiglia, poi.

La volontà ferrea e rigorosa di uscire dalla propria comfort zone è necessaria perché il compito di ogni generazione è adattare l’impresa al mutato contesto competitivo in modo che possa, innovando attraverso la tradizione, crescere e prosperare. La necessità di anteporre l’impresa e la famiglia a sé stessi è necessaria perché il ruolo di imprenditore richiede molti sacrifici anche personali, non solo a favore dell’impresa, dei suoi clienti, dei suoi dipendenti ma anche a favore di altri familiari.