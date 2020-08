I giovani talenti italiani all’estero credono alla ripartenza Presentati a Roma i risultati di una ricerca promossa da Talents in Motion, PWC e Fondazione Con il Sud su 1.100 giovani under 35 residenti all'estero.

(Science Photo Library / AGF)

Presentati a Roma i risultati di una ricerca promossa da Talents in Motion, PWC e Fondazione Con il Sud su 1.100 giovani under 35 residenti all'estero.

6' di lettura

Presentati a Roma i risultati di una ricerca promossa da Talents in Motion, PWC e Fondazione Con il Sud su 1.100 giovani under 35 residenti all’estero.

La ripartenza del sistema Italia non può prescindere dal contributo che i giovani trasferiti all’estero per cercare lavoro o per specializzarsi nello studio sono disposti a dare, rientrando a lavorare in Italia. Pur nella consapevolezza che la soluzione alla crisi creatasi con la pandemia avrà tempi lunghi e il lavoro costituirà la primaria preoccupazione.

In questo contesto, la politica, le imprese, il mondo accademico debbono mettere a fattor comune le rispettive competenze per creare le condizioni migliori affinché questa migrazione di ritorno abbia effettivamente corso. È quanto è emerso dal confronto tenutosi a Roma in occasione della presentazione della Ricerca Covid-19 - L’impatto sui giovani talenti, condotta dal Centro Studi PWC su iniziativa congiunta di Talents in Motion, PWC e Fondazione Con il Sud.

Covid-19, la vita dei giovani italiani all'estero diventa un film

Il panel della ricerca

La ricerca, condotta nel pieno della fase acuta della pandemia attraverso la piattaforma Linkedin, aveva l’obiettivo di comprendere come la pandemia abbia influenzato stili di vita, percorsi professionali e aspettative dei talenti italiani con un profilo internazionale. L’elevato numero di risposte ricevute (1.104) conferma quanto il tema del brain drain sia sentito proprio dai giovani talenti italiani. Il campione della ricerca comprendeva il 95% di residenti all’estero (30% in UK), il 74% di età compresa tra i 18 e i 35 anni, il 57% uomini e il 43% donne, l’83% con laurea e master e il 7% dottorato provenienti da: Lombardia (17,2%), Veneto (9,3%), Lazio (7,4%), Piemonte e Sicilia (7,1), Emilia Romagna (6,9%), Toscana (5,4%), Campania (5%), Puglia (4%), Marche (2,8%) Calabria e Trentino Alto Adige (2,6%) Friuli Venezia Giulia (2,4%) Liguria (2,2%), Abruzzo (2,1%), Sardegna (2%), Umbria (1,4%), Basilicata e Molise (0,5%) e Valle d'Aosta (0,3%). L’11,3% del campione è di provenienza estera.

Le mosse del Governo e il futuro

Tra i più significativi responsi della ricerca spicca, a sorpresa, un atteggiamento favorevole nei confronti delle mosse della politica italiana nel corso della crisi del Covid-19. In particolare le azioni messe in campo dal Governo italiano sono state percepite come maggiormente efficaci di quelle dell'Unione Europea. In dettaglio la risposta del governo italiano è diffusamente percepita come una delle migliori dopo quella tedesca.Più in generale per quanto riguarda le aspettative future, oltre il 40% dei talenti italiani prevede grandi cambiamenti nel proprio stile di vita. Gli impatti più forti sono attesi nel mondo del lavoro. Per il 75% degli intervistati la crisi post Covid-19 sarà lunga, coinvolgendo tutto il 2021. Per 1 talento su 5, il Covid-19 aumenterà la propensione dei giovani espatriati a tornare in Italia, aprendo così opportunità a livello di Sistema Paese.

La propensione a rientrare in Italia

Il 50% degli intervistati non ritiene che il Covid impatti sulla propensione al rientro mentre il 31% lo esclude.La possibilità di ricongiungimento con i propri familiari è un elemento importante nel valutare un rientro in Italia (82%), ben maggiore delle tradizionali considerazioni di carattere economico. Il 17% ritiene più importante, proprio in questa fase, assicurarsi una maggiore stabilità del percorso professionale e il 16% che ci siano più opportunità di carriera e crescita professionale rientrando in Italia. Anche tra i talenti residenti all'estero, un intervistato su 5 ha dichiarato di aver perso o sospeso il lavoro. Chi ha continuato l'attività, lo ha fatto prevalentemente in smart working.Nonostante lo scenario internazionale non sia dei più promettenti (prevedendosi una significativa contrazione dei livelli occupazionali), una quota importante degli intervistati intravede nuove opportunità sia a livello di Sistema Paese (50%) sia per la propria carriera (24%).