I giovani target di N26, Revolut, Hype e Yap di L.I.

2' di lettura

Grazie soprattutto alle scelte di Millenials e giovanissimi avanzano i nuovi operatori del mondo digitale, non solo per un discorso strettamente economico ma anche di funzionalità. La mobile bank tedesca N26, che in Italia ha già 500mila utenti, nella sua opzione base a zero costi consente di aprire un conto in 48 ore e mediante una carta di debito legata al circuito Mastercard permette pagamenti gratuiti in qualunque valuta senza maggiorazione di cambio. Sono possibili anche bonifici e gli altri servizi e tra correntisti anche trasferimenti di denaro totalmente gratuiti.

Anche il meccanismo di Revolut, che ha una licenza bancaria europea, lavora mediante carte di debito prepagate agganciate a Mastercard. Una sorta di «conto corrente tascabile»: si tratta infatti di carte del tutto disgiunte e indipendenti da un conto corrente presso un istituto di credito, dotate però di un IBAN così che sia possibile ricevere direttamente sulla carta il proprio stipendio o pensione. Sono associate a un servizio di home banking e ad una app di gestione per i dispositivi mobili, per cui è anche possibile effettuare bonifici e domiciliazioni direttamente sulla carta di credito.

Tra i nuovi applicativi c’è anche Hype, una soluzione di light banking che funziona con una semplice app mobile. Da subito l’hyper potrà caricare il conto attraverso bonifico o carta di credito, quindi controllare e gestire il proprio denaro fino a un massimo di 2.500 euro di deposito con la soluzione completamente gratuita.

Per chi vuole trasferire denaro c’è anche Yap, app di Nexi che permette sia di pagare in tutti i negozi e siti e-commerce, sia di scambiarsi soldi in tempo reale. È di fatto una prepagata virtuale, quindi non serve andare in banca per attivarla. Tra genitori e figli è utile per inviare e chiedere soldi: si seleziona il contatto dalla rubrica del telefono, si sceglie la cifra da inviare (o da chiedere), si dà conferma. Il tutto avviene

in tempo reale.