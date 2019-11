I giudici tutelino i cittadini, non l’erario

Appare perciò del tutto improprio e avulso dalla tradizione interpretativa consolidata in dottrina e giurisprudenza affermare che scopo essenziale della giurisdizione in materia tributaria sia «la salvaguardia degli interessi dell’Erario e del Fisco». Al contrario, l’attuazione dei princìpi regolatori costituzionali, unionali e convenzionali richiede il massimo della “terzietà” del giudice di questi rapporti primari di diritto pubblico al fine della necessaria ricerca del più corretto equilibrio tra l’interesse fiscale e i diritti dei contribuenti. Ne consegue de plano l’inconsistenza teorica della seconda proposizione in cui si articola detta premessa. Non è rinvenibile, infatti, alcun fondamento costituzionale della affermata “funzionalizzazione” dell’entrata alla spesa pubblica, se non nella diversa logica del riparto di cui all’art. 53, primo comma, come specificazione dell’art. 3 della Costituzione.

In ogni caso, va osservato che la proposta del Consiglio di presidenza della Corte dei conti porta all’esclusione della giurisdizione generale di legittimità accentrata istituzionalmente nella Corte di cassazione (art. 65, R.D. n. 12/1941, art. 111, settimo comma, Cost.). Questo è il vulnus più grave nella tutela per via nomofilattica dei diritti dei contribuenti, che sarebbero così sottratti al “giudice naturale” degli jura litigatorum.

Per tale ragione vi è da interrogarsi anche sulla compatibilità costituzionale della proposta, al di là della superficiale constatazione che il secondo comma dell’art. 103 (il quale prevede che la Corte dei conti ha giurisdizione, oltre che in materia di contabilità pubblica, anche «nelle altre materie specificate dalla legge») legittimerebbe l’attribuzione con legge della giurisdizione tributaria alla Corte dei conti.

Va da ultimo rilevato che la “fase di passaggio” tra il vecchio e il nuovo assetto prospettato presenta criticità di assai complessa soluzione, in primis quella della acquisizione di personale di magistratura “pronto per l’impiego”, non potendosi in questo senso fare previsioni fondate circa l’assorbimento di magistrati (ordinari/amministrativi) in numero sufficiente, né tantomeno affidarsi ai tempi lunghi dei concorsi.

Ancor più delicato si evidenzia il problema – nella fase di transizione, certamente di non breve durata – della inevitabile contemporaneità di “due nomofilachie”, quella “vecchia” della Cassazione e quella “nuova” della Corte dei conti, essendo impensabile che la seconda si faccia carico del, tuttora pesante, arretrato gravante sulla prima. Appare inutile sottolineare le conseguenze disastrose che ne deriverebbero in termini di “incertezza del diritto” (quindi di deflagrazione dello jus constitutionis fiscale) e degli effetti negativi che tale situazione di “condominio” indurrebbe sia per i contribuenti sia per l’Erario.