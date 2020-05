I giuristi «green» si riconvertono alla sicurezza lavoro Sostenibilità e consulenza su safety ed efficienza. Resiste la compliance, più contenzioso di Valeria Uva

Svanito l’effetto Greta Thunberg, accantonato il green new deal europeo da mille miliardi, il diritto ambientale in pochi giorni ha cambiato volto per far fronte all’ emergenza sanitaria, ma nel medio periodo conta di tornare in agenda come fattore chiave della ripresa.

In realtà il lavoro non si è mai fermato, ma ha solo cambiato rotta: «La pareristica è quasi scomparsa - segnala Mara Chilosi, socia fondatrice insieme con Andrea Martelli proprio di Chilosi Martelli, boutique specializzata oltre che nell’ambientale anche nella sicurezza - i progetti più innovativi sono stati momentaneamente accantonati, ma abbiamo avuto un boom di richieste soprattutto sui rifiuti per interpretare le norme emergenziali dei decreti e le ordinanze regionali». Forte di una specializzazione anche nella sicurezza sui luoghi di lavoro, lo studio si è velocemente “riconvertito”. In effetti, la scelta di inserire nella practice ambientale anche il Safety ora si sta rivelando vincente.

«Naturale che i grandi temi come il climate change o le emissioni inquinanti siano stati per un momento accantonati - conferma Matteo Benozzo,alla guida insieme con Francesco Bruno del dipartimento Ambiente di Pavia e Ansaldo - e in qualche caso le revenues potrebbero anche averne sofferto, ma chi come noi aveva questa chiave multidisciplinare estesa ai profili di sicurezza non ha avuto stop». Al contrario, è nata la nuova expertise dei protocolli Covid. Certo anche per la sicurezza il focus potrebbe spostarsi nei prossimi mesi dalla fase preventiva di mitigazione del rischio a quella successiva, di gestione dell’ evento avvenuto «e gli avvocati dovrebbero trovarsi pronti, rafforzando le competenze nel penale» prevede Benozzo.

Lo zoccolo duro è poi l’ineludibile componente di compliance: «Deroghe e proroghe sono rimaste circoscritte, quindi le aziende non hanno mai smesso di monitorare adempimenti e obblighi in questo campo - spiega Claudio Vivani, fondatore dello studio torinese Merani Vivani - senza contare che, anche in futuro, autorizzazioni ambientali e nullaosta per impianti esistenti dovranno essere rinnovati alla scadenza».