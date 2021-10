«I goal dell’Onu? Penso che nessun Paese rispetterà i tempi stabiliti»

2' di lettura

«Penso che nessun Paese raggiungerà i 17 obiettivi dell’Onu entro il 2030. Certo nei prossimi anni vi sarà un’accelerazione per raggiungere i goal. Credo però che il vero ruolo dell’iniziativa sia quello di far lavorare insieme governi, aziende e organizzazioni non governative. Si agisce tutti assieme per raggiungere l’obiettivo». John Streur è presidente e amministratore delegato del gruppo di asset management Usa Calvert, specializzato in investimenti sostenibili, che gestisce circa 33,5 miliardi...