I governatori: correzioni limitate, ora i fondi Ue

Non ci sono i litigi urlati della campagna elettorale quando al Meeting di Rimini prendono la parola i Governatori per parlare di Pnrr. Nessun dubbio sul fatto che il Piano da 191,6 miliardi finanziato dall’Unione europea sia una «occasione unica» per il salto di qualità del Paese e che l’impegno di tutti, senza distinzioni di colore politico, debba essere «scaricarlo a terra» il più in fretta possibile, qualunque sia il responso delle urne e il governo che verrà.

Confronto tra governatori con pragmatismo

In fila sul palco della kermesse di Cl ci sono il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, quello della Lombardia, Attilio Fontana, il toscano Eugenio Giani, il marchigiano Francesco Acquaroli, la presidente dell’Umbria, Donatella Tesei, il presidente della Liguria, Giovanni Toti, e il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Governatori di centrodestra e centrosinistra si confrontano con pragmatismo, indicando una via comune fatta di attenzione ai bisogni della comunità e del territorio, primo tassello per la rinascita della nazione.

Le priorità

Tra le priorità citate la riforma del sistema sanitario, le infrastrutture da realizzare rapidamente, la necessità di coinvolgere territori e comuni, anche spendendosi in prima persona per superare ostacoli, difficoltà, veti. E per tutti l’assillo della mancanza del personale necessario per far marciare Piano e riforme a regime (anche qui la sanità).

Tutti notano come la massa di risorse straordinarie messe a disposizione da Bruxelles sia infinitamente maggiore delle disponibilità date dai bilanci ordinari. E la consapevolezza che non si può fallire.

Correzioni al Pnrr limitate

Anche quando la discussione va sul tema caldo della campagna elettorale - modificare o non modificare il Pnrr per adattarlo al disegno dei partiti che usciranno vincitori dalle urne - la prudenza prevale. E la risposta è unanime: correzioni dove serviranno ma soprattutto utilizzare la programmazione integrativa dei fondi Ue 2021-2027 per realizzare quello che non c’è nel Pnrr.