I Greci e la follia: genio o malattia?

La Grecia antica, teatro di innumerevoli scoperte e di progressi decisivi in vari

ambiti scientifici (matematica, fisica, astronomia, medicina…), è spesso celebrata per il

suo rapporto con la razionalità – a prescindere d'altronde dal senso esatto attribuito alla

parola nelle diverse culture. Eppure il pensiero ellenico, come altri in precedenza e anche

successivi ad esso, ha dovuto confrontarsi con l'altra faccia della stessa medaglia:

l'incursione tanto improvvisa quanto sconvolgente, in certi atti e discorsi, di un fenomeno

percepito da chi vi assiste, in una determinata società ed epoca, come l'irruzione

dell'irrazionale

1. Se in greco si usa un unico termine, mania, per indicare la follia nel suo complesso, i Greci intuirono presto l'esistenza di vari tipi di follia e operarono allora una distinzione tra una forma cupa e terrificante di pazzia, che poteva anche risolversi in omicidio, e una forma più allegra che poteva avere qualche rapporto con la passione amorosa e perfino con il genio scientifico.E come accadde spesso in Grecia, è prima attraverso il mito e le sue forme di espressione più ammirate, l'epopea e la tragedia, che i Greci cercarono di avvicinarsi a queste varie realtà.

Aiace e Medea

I casi di Aiace e Medea sono, al riguardo, emblematici delle stragi provocate dal primo tipo di follia, che potremmo definire follia furiosa. Così, a scatenare la collera di Aiace, nell'Iliade e nell'eponima tragedia di Sofocle, è, ricordiamolo, una rivalità tipicamente umana tra i due personaggi, Aiace e Ulisse, che entrambi vogliono aggiudicarsi le armi del valoroso Achille, morto combattendo i Troiani. E all'origine della follia di Aiace c'è un altro sentimento anch'esso molto banale: il risentimento per non aver ricevuto le armi, attribuite a Ulisse, benché gli spettassero legittimamente in quanto amico di Achille. Il resto è storia.

La collera di Aiace si trasforma in follia sanguinaria, l'eroe a cui Atena ha tolto il senno massacra il bestiame degli Achei credendo di infierire sui compagni di Ulisse e, tornato in sé e pieno di vergogna per il disonorevole errore, decide di togliersi la vita.Un'altra vertiginosa caduta nel baratro della follia è quella della Medea di Euripide, la donna abbandonata dallo sposo per cui aveva sacrificato tutto, non avendo esitato a tradire il proprio padre e uccidere il proprio fratello per seguire il bello straniero recatosi in Colchide per rubare il vello d'oro. La vendetta della sposa oltraggiata sarà terribile. Non contenta di eliminare la rivale, Medea ucciderà anche i propri figli per “ridurre in frantumi” il cuore del padre.

Da Omero a Sofocle ed Euripide

Da Omero a Sofocle ed Euripide, vediamo che la follia si abbatte senza discriminazione su uomini e donne, nascendo in entrambi i casi da un dispiacere provocato da un'ingiustizia che presto si trasforma in collera incontrollabile e, infine, in follia sanguinaria. Ma il parallelo finisce qui perché il mito, per sua natura, si presta volentieri a varie interpretazioni. Infatti anche gli dèi hanno a volte la propria parte di responsabilità nella vicenda, come nel caso di Aiace che commette il terribile errore perché Atena gli ha confuso la mente.