La base grillina: prima di fare accordi dateci la parola su Rousseau Alla base dei 5 Stelle non piace l’idea di un accordo con il Pd, e ancor meno piace l’idea che il destino del loro Movimento venga deciso senza prima consultare gli iscritti. Che sui social dicono: «Tra Partito Democratico e Lega, meglio le elezioni»

2' di lettura

«Fateci votare nella piattaforma Rousseau, perché non ci chiedete il parere? Non vogliamo un alleanza con il Pd». Sta tutto in questo messaggio - che è uno dei quasi 10mila pubblicati dalla “base” del Movimento 5 Stelle sulla pagina Facebook - il pensiero dei grillini, a cui l’idea di un accordo con il Partito Democratico proprio non va giù.

E non va giù nemmeno che questa scelta delicata venga presa dai vertici del Movimento senza la consultazione degli iscritti. Chiedono di poter votare sulla piattaforma Rousseau e chiedono che il loro voto venga tenuto in considerazione prima di firmare un qualsiasi accordo con nuovi (o vecchi) alleati.

I vertici del Movimento sono però divisi sulla possibilità di far votare un possibile accordo sulla piattaforma. Per alcuni big del Movimento, come Carla Ruocco e Roberta Lombardi, non sarà facile, coi tempi strettissimi imposti dal Quirinale, chiedere un parere agli iscritti. «Di fronte a una crisi di governo che corrisponde a un momento decisivo per il futuro del Paese è un nostro preciso dovere rispettare le procedure costituzionali» dice la deputata pentastellata Carla Ruocco in un’intervista al Corriere della sera. Frena sul voto su Rousseau anche Roberta Lombardi, ex capogruppo alla Camera del Movimento, oggi consigliera nella Regione Lazio. C’è poi chi, come il senatore Gianluigi Paragone non vede ostacoli al voto sulla piattaforma per dare semaforo verde all’alleanza giallorossa: «Lo abbiamo fatto con la Lega. Giusto farlo anche ora», riporta l’Adnkronos.

Mentre il “no” al Pd è praticamente unanime, mentre quello alla Lega è più un “nì”. Qualcuno lancia un messaggio a Luigi Di Maio: «Spero a questo punto si possa ricucire con la Lega, che è quello che è ma sempre meglio di avere a che fare col Pd che è l’esatto opposto di quello che il M5S rappresenta», ma la proposta fa discutere: «Però ricucire con la Lega implicherebbe avere di nuovo a che fare con Salvini, che non appare come un figuro del quale ci si possa fidare molto», risponde un altro utente.

Ma c’è anche una fetta degli elettori a Cinque Stelle delusi dall’atteggiamento dei vertici del Movimento: «Barattate la dignità pur di rimanere incollati alle poltrone». L’intesa con il partito di Nicola Zingaretti rischia di generare una frattura e di far perdere a l M5S più voti di quanti non ne abbia già persi nell’ultimo anno, come ha ammesso lo stesso Luigi Di Maio durante il suo discorso al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.