I guru del real estate prevedono investimenti oltre i dieci miliardi nel 2019

Il mercato degli uffici

Alzelby ritiene dunque interessante il mercato degli uffici di Milano, ma vede opportunità anche in altre aree. «Il ritardo italiano sul fronte dell’e-commerce è evidente – dice – ma il Paese sta recuperando velocemente. Non ci sono però strutture logistiche adeguate: una carenza che è anche un’ottima opportunità di investimento. Come quella della riconversione di vecchi uffici ubicati nei centri storici in residenze e hotel».

«Il residenziale e la logistica sono in pieno boom in tutta Europa – sottolinea Olaf Schmidt, head dell’international real estate in Dla Piper e organizzatore del Forum – così come continua il trend di crescita di tutti gli asset alternativi. Lo stesso accade in Italia, dove l’intero comparto del living attrae l’attenzione di investitori e developer».

Il momento particolarmente positivo dell’immobiliare si rispecchia nelle stesse performance del comparto real estate di Dla Piper: «Registriamo una crescita del 17% su base annua dei ricavi – dice Schmidt – con ormai dieci partner e più di 40 professionisti dedicati».

Fase di transizione per il retail

Il settore dei centri commerciali è in una fase critica in tutta Europa, se non nel mondo intero, a causa della crescita dell’e-commerce. Ma l’Italia da questo punto di vista gode di un vantaggio: le vie della moda e del lusso, non solo a Milano, ma in generale nelle città storiche.

«I centri commerciali tradizionali italiani non saranno immuni dai grandi cambiamenti in atto – sottolinea Azelby – e questo si riflette sul repricing già in atto nel settore. Ma, dato che l’Italia è rimasta indietro rispetto ai competitor sul fronte dell’e-commerce, i proprietari dei retail center si dovranno adeguare. Le vie del lusso invece non risentono di queste minacce».