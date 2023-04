I ladini delle Dolomiti tra passato e presente

Le minoranze linguistiche nella Costituzione italiana

In oltre 400 pagine, anche attraverso documenti inediti, la comunità ladina viene inserita in un contesto che non riveste un interesse solo locale, ma tocca un fenomeno significativo della storia europea tra Otto e Novecento: lo sviluppo di coscienze nazionali e la crescente competizione tra comunità etnico-linguistiche, che per secoli avevano convissuto pacificamene all'interno di compagini statali plurinazionali.

Oggi in Italia l'entità ladina è salvaguardata da norme provinciali all'interno della Regione Trentino-Alto Adige e riconosciuta con legge dallo Stato italiano, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione sulle minoranze linguistiche. Gardena e Badia fanno parte della Provincia autonoma di Bolzano; Fassa rientra nella Provincia autonoma di Trento, ma dalla sua storia emerge la volontà di guardare al mondo tedesco-tirolese e a quello italiano con capacità di mediazione ed equilibrio. Nel 2018 dalla fusione di Pozza e Vigo è stato costituito il comune di Sèn Jan di Fassa, che richiama il nome dell'antica Pieve di San Giovanni (per secoli fulcro della vita ecclesiastica e civile della valle), dove adesso hanno sede il Comun General de Fascia, l'Istituto culturale ladino e il Museo ladino.

Resterebbero fuori i tre comuni in Provincia di Belluno – Cortina d'Ampezzo, Livinallongo e Colle Santa Lucia – dove nel 2007, con un referendum popolare, il 78% dei residenti si è espresso a favore del passaggio alla Regione Trentino-Alto Adige, manifestando il desiderio di riunirsi alle altre comunità ladino-dolomitiche. In ciascuna delle tre province di Trento, Bolzano e Belluno esiste un istituto di cultura ladina, mentre la Union Generela di Ladins dles Dolomites aggrega l'intera minoranza linguistica. Inoltre i 17 comuni ladini hanno costituito la Lia di Comuns Ladins, con funzioni di coordinamento sulle questioni di reciproco interesse.

Alessandro Margoni

«No Taliagn no Tudësc-Né italiani né tedeschi»

Istitut Cultural Ladin, pagg. 423, € 22

