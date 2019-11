I lampi gamma che non smettono di stupirci

Quando uno di questi satelliti lancia l'allerta lampo gamma, la rete mondiale si mette in moto e gli strumenti vengono subito puntati, spesso in modo automatico, perché con questi fenomeni che si esauriscono coì rapidamente bisogna cogliere l'attimo.



È quello che è successo il 16 gennaio di quest'anno quando Swift ha rivelato un lampo gamma particolarmente brillante GRB190116C (la data seguita da C perché era il terzo della giornata). Tempo 22 secondi ed il mondo era allertato. MAGIC iniziava subito la manovra di ripuntamento che ha richiesto altri 28 secondi. Meno di un minuto dall'inizio del lampo, i telescopi Cherenkov erano in posizione.

Era una manovra che MAGIC aveva ripetuto oltre 100 volte negli ultimi anni, all'inseguimento di altrettanti lampi gamma, senza mai ottenere un risultato positivo. L'operatore era un giovane scienziato giapponese che, come da protocollo, ha chiamato il responsabile in Giappone dove non erano ancora le sei del mattino. E' proprio quest'ultimo che mi ha raccontato che, dopo essere stato svegliato di soprassalto, aveva pensato che si trattava di una manovra di routine e che poteva tornare a letto. Tempo due minuti e il giovane collega manda un messaggio che non può essere ignorato. L'algoritmo di analisi automatica segnalava un segnale mostruoso. Certamente si trattava di un errore. Invece no era l'inizio di una grande storia.



Valanga di fotoni

MAGIC registrava una valanga di fotoni. Mai nessuna sorgente era arrivata a tanto. Nei primi minuti del lampo gamma il tasso di fotoni è stato cento volte maggiore di quello prodotto dalla nebulosa del Granchio, la più brillante sorgente del cielo gamma delle altissime energia.

Il risultato stupefacente non è solo l'abbondanza dei fotoni ma anche (e soprattutto) la loro energia.

Sono 100 volte più energetici di quanto fosse riuscito a vedere il satellite Fermi e questo apre un problema legato alla fisica della sorgente. Quale meccanismo può produrre questi pacchetti di energia ? I colleghi di INAF ed INFN, che hanno partecipato all'analisi dei dati, sono concordi nel dire che tutti i meccanismi utilizzati fino ad ora per spiegare il fenomeno lampi gamma, che funzionano bene fino a produrre raggi gamma di alta energia, non riescono ad arrivare alle altissime energie. Occorre pensare a qualcosa di diverso. È per questo che il risultato di MAGIC è così importante oltre a rivelare il primo intensissimo segnale di fotoni di altissima energia da un lampo gamma, ha dimostrato che occorre ripensare la fisica del fenomeno. A 50 anni dalla scoperta i lampi gamma non smettono di stupirci.