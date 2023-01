I laureati migliori «in vetrina»: nasce il sito per la ricerca di giovani eccellenze

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non il classico sito di cerco-offro-lavoro, ma una vera e propria vetrina, dove laureati eccellenti incontrano realtà professionali alla ricerca di giovani talenti. Vetrinadelmerito.it – online da pochi giorni – è un'iniziativa che parte dal suo stesso capitale umano: si tratta di uno strumento ideato dall'Associazione alunni del Collegio Ghislieri di Pavia, dove negli ultimi 10 anni il 93% degli allievi si è laureato con lode. Un bacino di eccellenza ora disponibile gratuitamente a tutte le realtà culturali, aziendali e professionali per l'avvio di qualsiasi percorso di cooperazione professionale, imprenditoriale, culturale.



Il sito

Il sito vetrinadelmerito.it è raggiungibile dai comuni motori di ricerca: dalla home page è possibile effettuare la registrazione dell'azienda o ente di appartenenza. Dopo l'accesso si possono visionare i curricula dei laureati del collegio Ghislieri e interagire liberamente con loro per dare vita a diverse attività: la creazione di un rapporto professionale, una collaborazione accademica o scientifica, un'iniziativa imprenditoriale. Si tratta di un nuovo e utile strumento: non costa nulla e vale molto.Attualmente sono quasi 200 i curricula online: il 30% appartengono a laureati in discipline scientifiche e tecnologiche, il 25% in discipline giuridiche, economiche e politiche, seguiti dal 24% di umanisti e dal 21% di laureati in discipline legate al mondo della sanità. «Con Vetrina del Merito intendiamo mettere in risalto due aspetti fondamentali per il Ghislieri - spiega Emilio Girino, presidente dell'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri, alla quale si deve la genesi e la gestione del servizio -. Il primo è, l'eccellenza: da sempre chi studia presso il Collegio è spinto a dare il meglio di sé, che sia nel settore scientifico o umanistico, nel mondo accademico o nelle professioni. L'altro è il senso di appartenenza. Essere ghisleriani non significa solo poter laurearsi in un contesto straordinario per tradizione intellettuale e bellezza architettonica. Significa soprattutto aderire a una comunità che, nel rispetto delle libertà e delle inclinazioni individuali, insegna a essere ricettivi nei confronti delle innovazioni, curiosi di scoprire ciò che non si conosce ancora, interessati alla complessità di un mondo in costante evoluzione. Vetrina del Merito è un modo efficace per consentire ai ghislieriani di portare un po' di questo insegnamento nel mondo del lavoro, negli enti e nelle istituzioni che li accolgono e di fornire ad essi un eccezionale vivaio di scelta”.

Il Collegio

Il Ghislieri di Pavia, infatti, non è solo un Collegio: è un Collegio di merito, che seleziona i propri studenti garantendo loro forti agevolazioni economiche. Oggi, circa un terzo dei giovani ghisleriani beneficia di un posto completamente gratuito, grazie al proprio rendimento e in base al reddito famigliare. Fondato nel 1567 da papa Pio V e divenuto il primo collegio universitario misto d'Italia nel 1966, gode dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e opera sotto la supervisione del Ministero dell'Università e della Ricerca, che lo riconosce come Ente di alta qualificazione culturale. L'ingresso al Collegio Ghislieri è regolato da un concorso pubblico di ammissione che si tiene ogni settembre, a opera di una commissione di docenti dell'Università di Pavia. Per conservare il proprio posto in Collegio, gli studenti devono mantenere ogni anno la media dei 27/30 negli esami universitari. Al Collegio Ghislieri, in ogni periodo della sua lunga storia, hanno studiato personaggi di primo piano nella vita economica, culturale, politica. Il più famoso è certamente Carlo Goldoni, che fu alunno negli anni 1723-1725, ma si possono anche ricordare (tra moltissimi altri) Giuseppe Zanardelli (1826-1903), futuro Guardasigilli e Primo ministro nei governi dell'Italia Unita a cui si deve il Codice penale del 1889, il ministro Ezio Vanoni (1903-1956), Guido Rossi (1931-2017), avvocato d'affari, giurista ed ex presidente della Consob negli anni Ottanta, nonché dirigente in importanti gruppi industriali, Marco Vitale, economista di impresa di lungo corso e guru della direzione aziendale, Franco Tatò, il “manager filosofo” recentemente scomparso. Attualmente, poi, centinaia di ghisleriani ricoprono ruoli manageriali, professionali e cattedre universitarie in Italia e all'estero.

