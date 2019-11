I laureati stranieri bussano in Italia per entrare negli Albi

Le scorciatoie

Fra gli oltre 500 avvocati stranieri che hanno chiesto nell’ultimo quinquennio di venire in Italia non c’è da escludere ci sia una quota di professionisti che si sono serviti del sistema per aggirare l’esame di Stato. Fenomeno nato con gli abogados spagnoli e poi trasferitosi in Romania. Di fondo, il meccanismo è lo stesso: laureati in giurisprudenza in Italia che chiedevano il riconoscimento del titolo in Spagna, lo ottenevano e si iscrivevano all’Albo degli avvocati spagnoli - dove non era previsto l’esame di Stato - per poi iniziare la trafila del riconoscimento qui da noi ricorrendo alla procedura illustrata sopra o a quella prevista dal diritto di stabilimento. In entrambi i casi, si evitava l’esame di Stato.

Se si guarda il dettaglio della serie storica, si scopre che nel 2015 sono arrivate al ministero della Giustizia 220 richieste di avvocati Ue, poi calate vertiginosamente negli anni successivi: 72 nel 2016, 26 nel 2017, 24 nel 2018, 23 nel 2019. Non è, dunque, improbabile che il picco del 2015 - almeno in relazione all’ultimo quinquennio - sia ancora da attribuire alle scorciatoie per eludere l’esame di Stato.

«Fenomeno che ora abbiamo cancellato - sottolinea Francesca Sorbi, consigliere nazionale dell’Ordine forense - anche grazie al fatto che la Spagna, su segnalazioni dell’Italia, ha posto fine all’iscrizione automatica all’Albo. Ci sono poi state situazioni, in particolare la versione rumena del fenomeno, che presentava profili di illegittimità e una sentenza della Cassazione ci ha consentito di cancellare coloro che si erano iscritti al nostro Albo attraverso la “via rumena”».

Anche i commercialisti e gli ingegneri -rimanendo alle professioni con più richieste di riconoscimento - hanno dovuto affrontare il problema e pure loro sono corsi ai ripari.