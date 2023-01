I lavoratori di Italo a scuola di sicurezza dagli agenti della Polizia ferroviaria

Ascolta la versione audio dell'articolo

I lavoratori di Italo andranno a scuola di sicurezza per imparare a gestire meglio situazioni potenzialmente pericolose. Tra i docenti ci saranno anche agenti e funzionari della Polizia ferroviaria. «Siamo certi che l’expertise apportata dalla Polfer rappresenterà un valore aggiunto per tutte le nostre persone», spiega Fabio Sgroi, Direttore Health & Safety di Italo. «L’impegno per la sicurezza di dipendenti e viaggiatori è da sempre cruciale per Italo. Questo nuovo step della consolidata collaborazione con la Polizia Ferroviaria sarà uno strumento utile ed efficace a disposizione del nostro personale», continua il manager.

Le lezioni saranno suddivise in un modulo teorico ed in uno pratico. Nella prima parte teorica i corsi saranno gestiti da docenti specializzati e interverranno rappresentanti della Polizia Ferroviaria. Attraverso la loro esperienza e conoscenza daranno suggerimenti e consigli per prevenire situazioni conflittuali o comportamenti ostili che possono sfociare in aggressioni verbali e fisiche. La collaborazione fra Italo e la Polfer è nata nel 2017 e si è via via rafforzata grazie alla presenza di agenti in uniforme a bordo di alcuni dei treni Italo che rappresentano un punto di riferimento per tutti i viaggiatori e per l’equipaggio. Il progetto in collaborazione con la Polfer è rivolto a tutti, sia uomini, sia donne, e va ad arricchire il piano con cui Italo lo scorso anno ha formato 400 dipendenti donne in tema di autodifesa.

Il nuovo progetto prevede la partecipazione di tutto il personale di bordo, più di 620 dipendenti fra train manager e hostess-steward. Tutti seguiranno training sull’autodifesa e la prevenzione/gestione di situazioni potenzialmente pericolose.