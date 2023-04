I lavoratori stranieri in Italia recuperano i livelli pre Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I lavoratori stranieri in Italia hanno quasi raggiunto i livelli pre-Covid: la fotografia riferita all’intero 2022 parla di 2.374.000 occupati, il 10,3% del totale (23 milioni).

I due terzi sono cittadini extracomunitari, il 58,3% è di sesso maschile e per il 62% si tratta di operai, artigiani e personale non qualificato. Solo l’8,2% dei lavoratori stranieri è addetto a professioni qualificate e tecniche. Ovviamente, questi dati riguardano i lavoratori in regola e non tengono conto del sommerso.

Loading...

Prima e dopo la pandemia

La ricostruzione curata per Il Sole 24 Ore del Lunedì dalla Fondazione Leone Moressa restituisce l’andamento dell’occupazione straniera prima e dopo la pandemia di Covid-19: impiegati in posizioni più precarie e in alcuni dei settori più colpiti dagli effetti della crisi sanitaria, dall’assistenza domiciliare al commercio e al turismo, gli occupati stranieri erano diminuiti di 176mila nel 2020, rispetto all’anno prima. Nel 2021 e nel 2022 l’occupazione ha recuperato terreno, e alla fine dell’anno scorso agli stranieri mancavano circa 7mila occupati per tornare ai livelli pre-Covid.

Il tasso di occupazione degli immigrati (rispetto alla popolazione presente fra 15 e 64 anni) è tornato a sorpassare quello degli italiani: nel 2022 è al 60,6%, contro il 60,1% degli italiani (ultimo dato comparabile: il tasso di occupazione degli italiani, in base ai dati Istat provvisori riferiti a febbraio 2023, è salito al 60,8%).

Lo svantaggio delle donne

Sul tasso di occupazione ci sono alcune osservazioni da fare: innanzitutto, la forte disparità fra uomini e donne, anche tra gli stranieri, che supera quella fra gli italiani. Sono occupate appena il 47,5% delle donne straniere in età lavorativa (le italiane nel 2022 erano al 51,5%), mentre gli uomini sono occupati per il 74,9 per cento (contro il 68,6% degli italiani). Le donne straniere devono recuperare ancora 51mila posti di lavoro rispetto al periodo pre pandemia, mentre gli uomini ne hanno 46mila in più rispetto al 2019.