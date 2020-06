I lavori che fanno scattare il bonus 110%

1' di lettura

L'impegno del Sole 24 Ore sul decreto rilancio continua con nuovi appuntamenti che spiegano in maniera chiara e sintetica le varie misure. Il prossimo appuntamento è con Il Sole 24 Ore di venerdì 19 giugno che propone ai lettori un inserto estraibile di quattro pagine dedicato alle tipologie di lavori che consentono l'accesso al bonus del 110%: attenzione puntata sui lavori che aprono la strada al maxi-sconto, dal cappotto termico agli impianti a pompa di calore, dalle caldaie a compensazione agli interventi antisisimici.

Ma anche cosa significano gli interventi più comuni per la messa in sicurezza antisismica: incamiciatura, pareti controventanti, fasciatura, riduzione delle irregolarità.

Il dossier del Sole 24 Ore servirà a condòmini e proprietari per valutare gli interventi dal punto di vista tecnico, in modo da poterne valutare a reale utilità e la spesa richiesta. La pubblicazione sarà curata da ingegneri termotecnici e strutturisti, esperti del Sole 24 Ore.

Venerdì in regalo con il quotidiano l'inserto di quattro pagine «Le sintesi del Sole» dedicato al bonus per cento. Per capire quali lavori fanno davvero scattare lo sconto.