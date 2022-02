I lavori del futuro fra avatar ed e-commerce: le mansioni più richieste al 2024

Ad essere molto richieste nei prossimi cinque anni saranno professioni già ben conosciute come l’esperto Seo e di comunicazione, lo sviluppatore software o il cloud architect ma anche altre oggi sconosciute o ancora poco affermate. Figure come il manager di avatar virtuali per l’insegnamento, per esempio, o come quella del category manager, un esperto che sviluppa strategie di marketing innovative per mettere al centro del processo il consumatore (e di conseguenza l’e-commerce manager) in relazione agli obiettivi commerciali dell’azienda.

O ancora profili ibridi come l’e-commerce manager, per la quale sono necessarie tanto capacità di analisi dei dati quanto un'adeguata formazione in ambito gestionale, e lo “scrum master”, e cioè colui che ha il compito di mettere in atto strategie e azioni correttive per il raggiungimento degli obiettivi legati allo sviluppo di un prodotto o di un servizio.

Un’altra figura professionale sempre più appetita dalle aziende negli anni a venire sarà quindi il growth hacker, ovvero il professionista che si occupa di tenere sotto controllo e di ottimizzare il budget aziendale in maniera tale da ottenere i massimi profitti possibili. La proliferazione delle applicazioni di realtà aumentata e virtuale, tornando infine nell’ambito delle professioni digitali, contribuirà a far lievitare la domanda di specialisti nella creazione e nella gestione di mondi virtuali in cui verranno riprodotti situazioni di vita reale.

Se i lavori legati al mondo della tecnologia faranno la parte del leone o quasi, aumenteranno di pari passo anche i mestieri nell’ambito della cultura e della formazione, della comunicazione e della consulenza alle persone anziane. Il denominatore comune che legherà queste figure? È ampiamente dibattuto da tempo: tutti dovranno possedere le corrette competenze fra hard e soft skill.