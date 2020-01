I lavori da sogno per gli adolescenti

Tuttavia, rimarca il Rapporto, in area OCSE la realtà dice che un giovane su 5 è comunque disallineato rispetto ai requisiti del lavoro che vorrebbe svolgere: “Molti studenti sottovalutano i livelli di competenza da raggiungere per poter accedere ad una certa carriera, e talvolta questa discrepanza riflette la maggior o minore efficacia dei percorsi scolastici di tipo professionale. In Germania e in Svizzera essi offrono una valida alternativa a mestieri caratterizzati da status sociale elevato e il rapporto tra formazione e esiti lavorativi positivi è evidente”.



Dunque una soluzione risiede in un'integrazione più incisiva: “Buone scuole capaci di aiutare i giovani a capire come coniugare apprendimento e mondo del lavoro, con attività scolastiche mirate a tirocini, partecipazioni a fiere, e orientamento con esperti”, per consentire agli studenti di avvicinarsi e toccare con mano vantaggi e svantaggi, requisiti e prospettive.



La buona notizia in questo senso, afferma l'OCSE, è che nonostante meno del 40% degli adolescenti venga oggi coinvolto in attività professionalizzanti, tuttavia dal 2006 si osserva un incremento di queste iniziative.

Cruciale resta l'individuazione di quali tipi di mestieri saranno ancora disponibili fra 15 anni, se come sostiene l'OCSE, il 14% di essi è automatizzabile e il 50% di tutte le professioni nei suoi stati membri verrà effettivamente automatizzato nei prossimi 10-15 anni: “Fra le carriere più ambìte dai giovani di oggi, quelle del settore medico, sociale, culturale e legale, tendono ad essere esposte ad un basso rischio di automatizzazione. Ma circa il 39% di quelle indicate dagli studenti partecipanti allo studio, rischiano di essere automatizzate nel breve periodo, laddove le differenze socio-economiche fra Paesi potrebbero dar luogo a scenari molto diversificati”.