I leader dell’Africa fanno quadrato contro i golpe, «tolleranza zero» sui colpi di Stato

«Tolleranza zero» contro i «cambi incostituzionali» di governo: i colpi di Stato tornati alla ribalta in Africa, spesso con il pretesto di sradicare insorgenze terroristiche. È uno degli annunci scanditi nella 36esima sessione ordinaria dell’assemblea dell’Unione africana, il vertice che riunisce almeno una volta l’anno i capi di Stato e governo dei 55 paesi sotto il cappello dell’Unione.

Gli osservatori si aspettavano che il summit, terminato il 19 febbraio, si sarebbe concentrato su crisi di sicurezza ed emergenza alimentare, esasperate prima dalla pandemia di Covid e ora dall’escalation militare nell’Est Europa. I pronostici sono stati rispettati, almeno sul primo fronte, con una stretta - verbale - sulla nuova ondata di golpe che sta inquietando la regione subsahariana.

Dal 2017 a oggi, secondo una ricognizione divulgata dalla Bbc britannica, 15 dei 16 colpi di Stato andati in porto si sono registrati in Africa, con la sola eccezione di quello in Myanmar nel 2021. Solo fra 2020 e 2022 se ne sono consumati due in Burkina Faso, due in Mali e uno ciascuno in Guinea, Ciad e Sudan, un bilancio che si sarebbe potuto aggravare con le offensive tentate e fallite nello stesso arco di tempo.

Prolungate le sanzioni a Burkina Faso, Mali e Guinea

L’Unione africana ha riaffermato che intende «sostenere [...] il ritorno all’ordine costituzionale» di quegli stati membri, prolungando fino ad allora la sospensione inflitta a Burkina Faso, Mali e Guinea. Le delegazioni dei tra paesi erano arrivate in Etiopia alla ricerca di una tregua, barattando una distensione nei rapporti con un impegno più chiaro per il ritorno all’ordine costituzionale. Il pressing è andato a vuoto.

È necessario «enfatizzare che l’Unione africana rimane intollerante verso qualsiasi strumento non-democratico di potere politico», ha ribadito in una conferenza stampa Bankole Adeoye, commissario per gli Affari politici, la pace e la sicurezza dell’organizzazione. La stretta diplomatica che non si è espressa “solo” nelle sanzioni previste e attuate dall’Ua.