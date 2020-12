Europa e Cina siglano l’accordo di principio sugli investimenti Il presidente Xi Jinping e i vertici Ue, in testa la presidente von der Leyen, presenti Merkel e Macron, hanno siglato patto da 650 miliardi di euro di Rita Fatiguso

Il presidente Xi Jinping e i vertici Ue, in testa la presidente von der Leyen, presenti Merkel e Macron, hanno siglato patto da 650 miliardi di euro

Da Pechino, a ora di cena, il presidente cinese Xi Jinping si è collegato con i leader dell’Unione europea - in testa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presenti anche la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron - per quali, invece, è ora di pranzo, per la firma dello storico accordo preliminare per gli investimenti reciproci in cantiere dal novembre del 2013. C’è accordo sull’ossatura del patto, si dovrà lavorare sui dettagli e sull’implementazione che richiederanno almeno un anno di tempo.

In altri termini, il D-day per la chiusura dell'intesa che prelude ai negoziati per un accordo di libero scambio si è compiuto come da programma, in tempo utile sulla fine del semestre della presidenza tedesca della Ue, dei 45 anni dalle relazioni diplomatiche Cina-Ue e a tre settimane di tempo dall’insediamento della nuova amministrazione americana, dal momento che il presidente eletto, Joe Biden, assumerà i suoi pieni poteri il 20 gennaio.

La cancelliera tedesca Angela Merkel si è unita alla chiamata insieme a Charles Michel e Ursula von der Leyen, i presidenti del Consiglio europeo e della Commissione, presente anche il presidente francese Emmanuel Macron.

Innegabile il ruolo propulsivo della Germania, presidente di turno della Ue nel secondo semestre del 2020, ma soprattutto primo partner della Cina tra i Paesi europei.

Per il presidente cinese Xi Jinping l’intesa è la premessa per un ambiente migliore per il business bilaterale, stimolerà la ripresa economica promuoverà la ripresa e il libero commercio facilitando l’uscita dalla pandemìa. Per la presidente della commissione Ursula von der Leyen che ha twittato il suo pensiero, l’Europa è il più grande mercato al mondo che si apre a condizioni d ireciprocità, concorrenza leale e opportunità più equilibrate.