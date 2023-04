I leader del futuro? Eccellenza accademica, soft skills e human intelligence

Il valore della human intelligence al cospetto della popolarità dell'artificial intelligence: che opinione ha al riguardo? L’AI può essere un supporto per il learning?

Chi frequenta il corso di Data Science è ovviamente interessato alla questione. Ma in generale, per poterla integrare efficacemente nei loro progetti, tutti i nostri studenti devono capire come funziona l’intelligenza artificiale, cosa può fare e quali sono i suoi limiti. E per questo motivo la utilizziamo come strumento e la consideriamo un oggetto didattico: non appena ChatGPT è stato rilasciato, per esempio, abbiamo organizzato dei workshop in cui gli studenti hanno cercato di decifrarne i punti di forza e di debolezza. Il punto chiave è comunque guardare oltre.

Come università siamo allineati con l’Ocse e il World Economic Forum nel considerare come l’ascesa dell'AI ci imponga di reinvestire in altre forme di intelligenza umana. Sono queste ultime che posizioneranno i nostri figli come complementari agli algoritmi e non in competizione con essi: l’intelligenza sociale per creare una rete, migliorare la collaborazione e coltivare relazioni di fiducia; l’intelligenza emotiva per garantire il benessere e sviluppare la creatività; l’intelligenza pratica per realizzare progetti di grande impatto in un mondo incerto, con l’aiuto della tecnologia.

Il vostro è un modello di formazione “attiva”: come gestite il tema dell’orientamento, uno dei principali problemi degli studenti italiani?

Innanzitutto è utile ricordare come il tema dell’orientamento sia fonte di ansia per i genitori in tutta Europa, e non solo quelli italiani. Non bisogna pensare di dover avere in mente una professione prima di intraprendere una carriera accademica, perché quasi tutti i lavori che conosciamo oggi cambieranno radicalmente nei prossimi decenni. Il mio primo consiglio è quindi quello di indirizzare gli studenti verso le materie in cui hanno interesse e in cui ottengono risultati: è questo il contesto in cui potranno eccellere e dimostrare la loro capacità di apprendere e di conseguenza quello in cui si apriranno le migliori opportunità di impiego.

C’è un secondo consiglio?

Indirizzare gli studenti verso l’avventura. Bisogna esporre i giovani a un certo livello di incognita, per esempio andando all’estero. Non ritengo sufficiente formarli in aule con lezioni ed esami tradizionali e prevedibili mentre credo sia essenziale prepararli all’incertezza che li attende: senza questa preparazione, l’incertezza e il cambiamento saranno fonte di ansia e non di opportunità. Guardare a ciò che gli studenti hanno fatto oltre all’apprendimento accademico è un aspetto a cui i dipartimenti Hr guardano sempre più spesso, perché è una realtà della vita aziendale. I giovani devono dimostrare di essere in grado di prendere in mano la situazione e di condurre progetti in autonomia, come saranno chiamati a fare in seguito nella vita lavorativa.

Le soft skill sono già oggi uno dei requisiti richiesti ai leader: quale “competenza” è più importante per fare carriera nelle aziende di domani?

La capacità di apprendere determinerà il futuro dei nostri figli, non solo per quanto riguarda la conoscenza, ma anche e soprattutto per le altre forme di intelligenza. Le tecnologie, la comunicazione e i modelli di lavoro stanno cambiando così velocemente che dovremo adattarci e trarne vantaggio rapidamente; lo stesso vale per la resilienza, e cioè la capacità di assorbire i fallimenti e di imparare da essi, che ritengo un’abilità cruciale per il successo personale e professionale di questa nuova generazione. Dobbiamo essere in grado di navigare nell’incertezza, accettare le difficoltà e andare sempre avanti dopo aver imparato.