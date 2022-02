I legumi in scatola a Expo Dubai per spingere sull’export (già al 55%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Promuovere i legumi in scatola valorizzandone le principali caratteristiche di salubrità e gusto. Questo l'obiettivo di Anicav, Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali, che nell'ambito del progetto Legumes from Europe presenterà a Expo Dubai un evento dedicato il prossimo 26 febbraio presso lo spazio M-Eating Italy .

La produzione dei legumi in scatola in Italia genera un fatturato totale di circa un miliardo di euro (di cui poco meno dei 2/3 generato dalle aziende associate ad Anicav) e una evidente vocazione all'export, per cui oltre la metà del fatturato totale, circa 550 milioni, deriva dalla vendita dei prodotti oltre confine.

«La domanda mondiale di legumi in scatola italiani è in costante crescita a conferma del fatto che i consumatori puntano sempre di più su prodotti di grande qualità – dichiara Giovanni De Angelis, direttore generale di Anicav –. I nostri metodi di produzione, l’accurata selezione delle materie prime e le tecnologie che applichiamo consentono alle nostre aziende di offrire prodotti che non hanno eguali al mondo, sia in termini di qualità che di sicurezza. Questa differenza è certamente riconosciuta dal mercato, anche all'estero».

La vetrina internazionale di Expo Dubai «è l'occasione giusta – conclude De Angelis – per proseguire nel percorso di valorizzazione dei nostri legumi conservati che, grazie alle proteine vegetali e ai micronutrienti, rappresentano un sano ed equilibrato alimento di qualità e con un basso impatto ambientale».