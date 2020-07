I lettori del Sole 24 Ore crescono del 4,8% rispetto a fine 2019 Ogni giorno mediamente il 28,1% degli italiani accede alla lettura di un quotidiano, su carta o digitale replica. A dirlo è l’indagine Audipress che segnala la crescita del 4,8% dei lettori del Sole 24 Ore rispetto alla rilevazione precedente

(Imagoeconomica)

Ogni giorno mediamente il 28,1% degli italiani accede alla lettura di un quotidiano, su carta o digitale replica. A dirlo è l’indagine Audipress che segnala la crescita del 4,8% dei lettori del Sole 24 Ore rispetto alla rilevazione precedente

2' di lettura

In un contesto sempre più caratterizzato da una esposizione alle notizie “plurale”, la stampa si conferma una risorsa importante per 7 adulti su 10 – 37,5 milioni di italiani – che ogni mese la scelgono quale strumento di informazione attendibile, credibile e di qualità. È quanto emerge dai dati Audipress 2020/I, approvati il 29 luglio dal Consiglio di amministrazione presieduto da Ernesto Mauri.

Ogni giorno mediamente il 28,1% degli italiani (14.906.000 lettori) accede alla lettura di un quotidiano, su carta o digitale replica.

In particolare, nel periodo segnato dall’emergenza Covid, è cresciuta da parte del lettore l’esigenza di accedere a un’informazione chiara, autorevole e ben strutturata. Altro elemento rilevante, in relazione al periodo attuale, riguarda il cambiamento nelle abitudini, con un +11,8% della lettura in digitale nel giorno medio nei quotidiani.

In questo scenario, se già Reputation Review negli scorsi mesi aveva riconosciuto Il Sole 24 Ore quale primo quotidiano in termini di attendibilità, i dati Audipress 2020/I confermano il riconoscimento anche da parte dei lettori, con un +4,8% (giorno medio) rispetto alla rilevazione Audipress 2019/III. Il dato è particolarmente positivo se paragonato all’andamento dei lettori dei quotidiani nel complesso (-5,4%) e ai risultati dei principali quotidiani nazionali.

Il dato si accompagna alla crescita del sito IlSole24Ore.com: secondo i dati Audiweb sale a 17.460.000 la Unique Audience di maggio (+67% annuo). Completa la Total Digital Audience la fan base di 3.725.000 di follower su tutti i profili social del Sole 24 Ore a giugno, con un +27% annuo che vede in particolare una forte crescita su LinkedIn (749mila follower; +86% annuo), dove Il Sole 24 Ore continua a essere il primo editore in Italia, e su Instagram (483mila; +80%). La Facebook fanbase arriva a 1.027.000 (+13%) e la Twitter fanbase a 1.466.000 di follower (+8%).