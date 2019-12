Quest’anno sotto l’albero c’è il pianeta

Un provocatorio, liberatorio ed esilarante viaggio nel più perverso, eppur sublime, abbrutimento è L’isola schifosa di William Steig (prefazione di Quentin Blake, trad. di Daniela Mangoni, Rizzoli, pagg. 48, € 16). Da somministrare a tutti i bambini che si vorrebbero troppo perbenino, possibilmente leggendogli in contemporanea anche l’empatico e inclusivo Sii gentile di Pat Ziettlow Miller (ill. di Jen Hill, Nomos Bambini, pagg. 32, € 16.90) in modo di confondergli irrimediabilmente le idee e prepararli così alla cosiddetta vita consapevole.

Sa parlare a tutti con intelligenza, sensibilità e ironia del coming out di una ragazza lesbica e dei problemi degli altri il fumetto Non sono questi i problemi di Rén (Becco Giallo. pagg. 142, € 18). L’ironia è anche la cifra di altre due brave fumettiste femministe: Vanna Vinci - che nella Bambina giurassica ha deciso di abbassare l’età delle sue lettrici raccontando di Vannina (vi ricorda qualcuno?) che pare tanto bravina e ama i dinosauri - e Silvia Ziche che, con L’allegra vita della quota rosa (Feltrinelli, pagg. 128, € 16), fa ridere di gusto e amaro. E anche se non è pensata per le ragazzine si potrebbe già cominciare a somministrare alle più grandi, a scopo apotropaico. Impara a difendere le proprie idee e i propri gusti la simpatica protagonista di A Susanna piace il rosso di Michel Pastoureau(ill. di Laurence Le Chau, trad. di Chandra Livia Candiani, Salani, pagg. 40, € 14,90).

Sono state riunite in un unico, corposo, volume le preziose Le fiabe italiane raccolte da Italo Calvino, illustrate da Emanuele Luttazzi (prefazione di Nadia Terranova, Mondadori, pagg. 528, € 32). Mentre Le più belle f avole di Esopo hanno preso la pur bella voce di Michael Morpurgo (ill. di Emma Chiehester Clark, trad. di Lisa Lupano, Fabbri, pagg. 98, € 12,90). Suggestive le illustrazioni del Mago di Oz di Sébastian Perez e Benjamin Lacombe (Rizzoli, pagg. 120, €25) e anche di Pinocchio e Mignolina, nella stessa collana diretta da Lacombe, ma bisogna scordarsi la versione integrale.

Un uccellino rosso fuoco riporta la vita nelle misere esistenze di due fratellini orfani in uno dei quattro racconti finora inediti in italiano che compongono L’uccellino rosso, di Astrid Lindgren (l’autrice di Pippi Calzelunghe), ben illustrato da Anna Pirolli (trad. di Laura Cangemi, Iperborea, pagg. 128, €12). Una gattina è invece la meno inafferrabile portatrice di gioia di La nuova gattina, di Joyce Carol Oates (ill. di Dave Mottram, trad. di Tiziana Lo Porto, HarperCollins, pagg. 32, € 13). Ma la gioia non sempre è condivisa in questo resoconto di una gelosia felina.

Tre belle storie, piene d’invenzione e sorprese, sono quelle di Mariluz e le sue strane avventure, del romanziere spagnolo Fernando Aramburu, divenuto famoso con Patria (ill. di Clara Luna, trad. di Iaia Caputo, Guanda, pagg. 80, € 13). L’ultimo di questi racconti parla di una visita al Prado e della letterale vitalità del famoso quadro di Velázquez: Las Meninas. Stessa ambientazione di Un giorno al museo di Susan Verde, ill. di Peter H. Ryeinolds, edito da Erickson (pag. 40, € 14.50) che pubblica album sbarazzini, ma sempre con un intento pedagogico. All’interno contengono un manuale per gli adulti che offre idee per trasformare ogni pagina letta in una sorgente di discorsi e domande. Come anche l’intelligente Ha cominciato lui! di Elisabetta Maùti, un libro gioco fatto di storie che si biforcano per imparare a litigare come si deve (pagg. 114, € 15.50).