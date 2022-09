I liquori di Paesano puntano su filiera corta e ingredienti genuini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nome che si è data questa startup nata circa cinque anni fa a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e costituita con capitali privati dei due soci fondatori, è di per sé evocativo e rimanda alle tradizioni, alle arti e alle eccellenze del territorio. Ed è per l’appunto la produzione interamente artigianale di liquori e amari, in stretta collaborazione con numerose realtà locali siciliane, la risposta che Paesano vuole dare a quella sempre più ampia fetta di consumatori in cerca di cibi o bevande “clean label”, realizzati cioè con ingredienti conosciuti e a basso indice di manipolazione delle materie prime.

La frutta siciliana è dunque l'icona di un progetto che punta a ridare importanza a liquori creati con ingredienti freschi e selezionati, fornendo una soluzione alternativa a una delle tendenze consolidate del mondo beverage, e cioè l'utilizzo su larga scala di coloranti, additivi di vario genere e aromi artificiali.



La storia di Paesano si specchia nella passione dei suoi fondatori e nell'intuizione di fare della genuinità del prodotto locale un marchio di esportazione. Svizzera (sul lago di Zurigo avvenne il battesimo di uno speciale spritz a base di amaro al melograno), Germania, Spagna, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Principato di Monaco, Polonia e Lettonia sono infatti i mercati dove la startup opera e che contribuiscono in modo sostanziale allo sviluppo di un giro d'affari che conta di arrivare a 350mila euro nel 2023.

Il modello operativo è semplice: tutto il processo di lavorazione è gestito dai produttori partner e da mastri distillatori locali, a cui Paesano commissiona le quantità e le varietà di frutti e agrumi caratteristici dell'isola (pistacchio, melograno, fico d'india, carciofo e limone) da trasformare in prodotti finito in confezioni da 4 o 6 bottiglie. In carico alla società sono invece le attività di procurement di materiali come vetro, etichette, packaging e imballi, la logistica, il marketing e la vendita sui canali consumer e B2B (ristoranti e catene di hotel fra cui spiccano i nomi di Marriot e Belmond).

«Abbiamo superato la soglia delle 13mila bottiglie spedite nel corso dell'ultimo anno e contiamo di superare le 25mila per il prossimo, con un peso dell'export nell'ordine del 45%», dice al Sole 24 Ore l'amministratore unico di Paesano, Giuseppe Cinquerrui, confermando come il Paese più attivo all'estero sia Lussemburgo, seguito da Svizzera e Paesi Bassi, e come in Italia le Regioni più servite siano Sicilia e Lombardia.