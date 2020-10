I lSole 24Ore e Financial Times insieme per rilanciare il made in Italy È decisivo il rilancio delle esportazioni. Ma passare dalle parole ai fatti è tutt'altro che semplice. Per questo il gruppo Sole 24 Ore, leader nell'informazione economica e finanziaria, ha deciso d'impegnarsi in una nuova iniziativa di Fabio Tamburini

Passare dalle parole ai fatti è sempre difficile. E lo è ancora di più in periodi come questi, con l'economia che dà segnali di ripresa ma soltanto in alcuni settori mentre l'emergenza della pandemia persiste, giustificando preoccupazioni generalizzate sugli scenari dei prossimi mesi.

Un fatto è certo: la ripresa del mercato interno è importante ma, anche se dovesse concretizzarsi, non servirà a dare quella spinta all'economia che è due volte indispensabile. Sia per l'uscita dell'Italia dalla morsa della crisi che sta mettendo a dura prova settori ampi della popolazione e delle imprese, sia per mettere in moto la spirale virtuosa necessaria per la riduzione della montagna di debito pubblico con cui dobbiamo fare i conti.

In queste condizioni è decisivo il rilancio delle esportazioni. Ma, per l'appunto, passare dalle parole ai fatti è tutt'altro che semplice.

Per questo il gruppo Sole 24 Ore, leader nell'informazione economica e finanziaria, ha deciso d'impegnarsi in una nuova iniziativa, che partirà martedì prossimo in collaborazione con il Financial Times.

L'evento (qui tutto il programma) è intitolato “Made in Italy: The Restart”, voluto per chiamare a raccolta i protagonisti della riscossa. Durerà tre pomeriggi consecutivi con interviste e tavole rotonde, in italiano e inglese.